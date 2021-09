Rau: Ostatnie tygodnie pokazały, ile dobrego przynosi militarna współpraca polsko-brytyjska

W ostatnich tygodniach, kiedy obserwowaliśmy dramatyczny rozwój wypadków w Afganistanie, mogliśmy zobaczyć, ile dobrego wynika ze współpracy militarnej polsko-brytyjskiej. Udało się ocalić wiele ludzkich istnień – powiedział minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau podczas otwarcia Polsko-Brytyjskiego Forum Belwederskiego w środę.

Rau powiedział, że mimo brexitu "z satysfakcją" obserwuje współpracę sił zbrojnych polsko-brytyjskich. "Tego przykładem jest obecność sił brytyjskich w Polsce oraz kooperacja naszych sił zbrojnych na Bałtyku" - powiedział.

Minister ocenił, że pandemia "testuje" zachodnią jedność i przywództwo "w kontekście światowym". "To i brexit testuje naszą jedność i przywództwo, co zachęca Chiny i Rosję do bardziej asertywnych, wręcz agresywnych działań" - zaznaczył.