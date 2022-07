Rau: potrzeba zaostrzenia sankcji na Rosję

Obecnie sankcje na Rosję są niewystarczające, potrzebny jest ich nowy pakiet - mówił w piątek w Helsinkach szef polskiego MSZ Zbigniew Rau.

Szef polskiego MSZ Zbigniew Rau wystąpił w piątek w Helsinkach na wspólnej konferencji prasowej z szefem MSZ Finlandii Pekka Haavisto.

Rau nawiązał do ustaleń zakończonego szczytu NATO w Madrycie. "Polska wita z zadowoleniem zaproszenie Finlandii do przystąpienia do NATO" - powiedział.

"Jestem przekonany, że wasza akcesja wzmocni Sojusz i znacząco przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa oraz stabilności politycznej w rejonie Morza Bałtyckiego" - dodał.

Szef polskiego MSZ przypomniał, że po inwazji Rosji na Ukrainę cała Europa znalazła się w nowej sytuacji strategicznej. "Rosji nie można już postrzegać jako partnera" - podkreślił.

"Reżim rosyjski powinien zostać odizolowany od społeczności międzynarodowej i gospodarki. Obecne sankcje są niewystarczające, musimy kontynuować prace nad nowym pakietem środków ograniczających" - stwierdził Rau.

Dziękował też Finlandii za jej solidarność z Ukrainą i za pomoc, którą ten kraj udziela Ukrainie.