Rau: priorytetem polskiego przewodnictwa w OBWE - pomoc ludności poszkodowanej w konfliktach

1 stycznia 2022 roku Polska obejmie przewodnictwo w OBWE i jednym z jej priorytetów będzie poszukiwanie sposobów na niesienie pomocy ludności cywilnej poszkodowanej w wyniku przedłużających się konfliktów - podkreślił w czwartek w Wiedniu szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau.

W stolicy Austrii minister wziął udział w posiedzeniu Stałej Rady OBWE, na którym przedstawił zarys priorytetów polskiego przewodnictwa w tej organizacji w 2022 r. Spotkał się też z Ulriką Funered, ambasador sprawującej obecnie przewodnictwo w OBWE Szwecji, oraz z sekretarz generalną OBWE Helgą Schmidt.

Na briefingu prasowym szef polskiego MSZ podkreślił, że na świecie jest bardzo dużo sytuacji konfliktowych. "Przede wszystkim tzw. zamrożonych konfliktów, wystarczy wymienić ten na Ukrainie i wokół Ukrainy, pamiętamy o Mołdawii, o Gruzji. Bardzo istotnym dla zaangażowania OBWE jest konflikt miedzy Armenią i Azerbejdżanem, mamy bardzo trudną sytuację na Białorusi" - wymieniał Rau.

"Jest to bardzo trudny czas dla objęcia przewodnictwa (w OBWE - PAP)" - zaznaczył.

"Jeśli chodzi o nasze priorytety, to sprowadzają się one do tzw. trzech wymiarów czy trzech koszyków działalności OBWE. Pierwszy to sfera konfliktów wojskowych i politycznych, drugi to kwestie ekonomiczne, a trzeci to prawa człowieka" - powiedział Rau.

"To, co jest dla polskiego przewodnictwa najistotniejsze (...), sprowadza się do poszukiwania sposobów przede wszystkim ulżenia cywilom, którzy są poszkodowani w wyniku przedłużających się, nierozwiązanych konfliktów. Szczególnie chodzi nam o osoby najbardziej dotknięte takimi konfliktami - (są to) kobiety, dzieci, ludzie starsi, niepełnosprawni" - mówił szef polskiej dyplomacji.

Zaznaczył, że do tej pory te kwestie pojawiały się w działalności OBWE, ale nigdy nie zostały określone jako priorytety. "I właśnie do tego będziemy dążyć (...) Będę się starał, żeby to była taka myśl przewodnia polskiej prezydencji" - podkreślił.

W kwestiach ekonomicznych zwracał uwagę, że wychodząc z pandemii, państwa kierują się ku zielonej gospodarce. Mówił też, że bardzo ważną sprawą jest cyberbezpieczeństwo oraz zwalczanie terroryzmu i przestępczości zorganizowanej.

Polska obejmie roczne przewodnictwo w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie na mocy decyzji Rady Ministerialnej OBWE w Bratysławie z 5 grudnia 2019 r. i będzie sprawować tę funkcję po raz drugi w historii. Po raz pierwszy Polska przewodniczyła Organizacji w 1998 roku. Polskie przewodnictwo w OBWE będzie trwało od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

OBWE skupia 57 państw. Wywodzi się z Aktu końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Helsinkach w 1975 r. Formalna decyzja o przekształceniu KBWE w OBWE zapadła podczas szczytu w Budapeszcie w 1994 r. Prace organizacji koncentrują się na trzech wymiarach: politycznym, ekonomiczno-środowiskowym oraz ludzkim, które wspólnie tworzą unikalną dla OBWE wszechstronną koncepcję bezpieczeństwa.

Z Wiednia Karol Kostrzewa