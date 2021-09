Rau: UE potrzebuje przedstawicielstwa dyplomatycznego w Kabulu, pożądana współpraca polityczna

UE potrzebuje przedstawicielstwa dyplomatycznego w Kabulu tak szybko, jak pozwoli na to sytuacja bezpieczeństwa; pożądana jest współpraca polityczna, a nie polityczno-prawna - mówił w piątek przed rozpoczęciem drugiego dnia rozmów szefów dyplomacji państw UE w Kranj szef MSZ Zbigniew Rau.

Szef polskiej dyplomacji bierze udział w dwudniowym nieformalnym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw UE, które odbywa się w słoweńskim Kranj.

Przed rozpoczęciem drugiego dnia rozmów szef polskiego MSZ podkreślił, że rozmowy dotyczące Afganistanu nie zakończyły się w czwartek i będą kontynuowane również w piątek. Podkreślał, że jego głos w dyskusji był zbieżny ze stanowiskiem większości państw i pojawiającego się konsensusu.

"UE potrzebuje przedstawicielstwa dyplomatycznego na miejscu w Kabulu, które powinno tam zostać zainstalowane tak szybko, jak sytuacja bezpieczeństwa na to pozwoli" - mówił Rau.

Według Raua szef unijnej dyplomacji Josep Borrell zaznaczył, że UE w rozmowie z talibami musi podnosić kwestię przestrzegania praw człowieka czy stosowania się do reguł prawa międzynarodowego.

"To są nasze europejskie przekonania i my za nimi stoimy, natomiast (Borell-PAP) był uprzejmy to nazwać +wishful thinking+ (myślenie życzeniowe - PAP) w obecnej sytuacji" - powiedział szef polskiej dyplomacji.

"Niezwykle pożądana jest taka współpraca bardziej polityczna, a nie polityczno-prawna. Na daleką przyszłość odsuwamy uznanie rządu talibów, natomiast potrzebna jest współpraca z nimi operacyjna na miejscu" - dodał Rau.

Szef MSZ relacjonował, że ministrowie spraw zagranicznych państw UE liczą się z falą migracyjną, która nastąpi z Afganistanu.

"Musimy liczyć się z falą migracyjną i tu stanowiska UE jako całości nie ma, jak z tym postępować. Zdajemy sobie sprawę, że państwa wokół Afganistanu będą przede wszystkim narażone na konsekwencje tejże fali" - zaznaczył Rau.

Minister spraw zagranicznych dodał, że szefowie MSZ zgodzili się także co do relacji z Rosją w kontekście Afganistanu.

"Wśród pięciu zasad postępowania w UE z Rosją jest zasada czwarta - selektywne zaangażowanie. I teraz wszyscy powoływali się na selektywne zaangażowanie razem z Rosją w podejściu do tego problemu" - dodał.

Z końcem sierpnia zakończyła się wojskowa misja państw zachodnich w Afganistanie. Zginęło w niej 2365 żołnierzy USA, a także m.in. 1144 żołnierzy międzynarodowej koalicji ISAF, w tym 44 Polaków: 43 żołnierzy i ratownik medyczny.

Po tym, jak Stany Zjednoczone wycofały większość swoich wojsk z Afganistanu, kontrolę nad dużą częścią kraju, a także stolicą Kabulem, przejęli talibowie. Państwa UE i NATO zorganizowały ewakuację swych obywateli oraz swoich współpracowników z Afganistanu.

Obecnie talibowie kontrolują większą część terytorium kraju niż w 2001 r., gdy USA rozpoczynały swoją misję w Afganistanie. Wciąż jednak toczą walki m.in. w Dolinie Pandższeru z bojownikami dowodzonymi przez Ahmada Masuda - syna zabitego w 2001 roku słynnego przywódcy mudżahedinów i Sojuszu Północnego Ahmada Szaha Masuda.

USA natomiast nie wykluczają współpracy z talibami w kontekście zwalczania Państwa Islamskiego, które jest odpowiedzialne m.in. za zamachy w okolicach lotniska w Kabulu w trakcie trwającej wówczas ewakuacji.

Szefowie dyplomacji państw UE będą rozmawiać w Kranj do piątkowego popołudnia, jednak rozmowy te mogą się według relacji dyplomatów przedłużyć. Ponadto Polska wraz z krajami bałtyckimi zamierza podnieść również temat granic z Białorusią i kwestii zorganizowania przerzutu imigrantów przez reżim Alaksandra Łukaszenki na terytorium UE w ramach tzw. wojny hybrydowej.

Z Kranj Mateusz Roszak