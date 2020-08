Rau: UE winna domagać się od Rosji umiędzynarodowienia dochodzenia ws. Nawalnego

UE winna domagać się od władz rosyjskich umiędzynarodowienia dochodzenia ws. próby otrucia rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego - powiedział w piątek w Berlinie minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau.

Rau poinformował, że jednym z tematów nieformalnego spotkania ministrów spraw zagranicznych państw UE była próba otrucia rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego.

"Jednomyślnie doszliśmy do wniosku, że wszyscy popieramy i tym samym UE winna poprzeć domaganie się od władz rosyjskich umiędzynarodowienia tego dochodzenia. Sprawa jest jasna. To, co się stało, ta próba otrucia czołowego działacza opozycji demokratycznej w Rosji, jednoznacznie wskazuje na stan poszanowania praw człowieka i kondycję demokracji w Federacji Rosyjskiej" - mówił szef MSZ.

Podkreślił, że trudno zaufać władzom rosyjskim, że przeprowadzą gruntowne i obiektywne śledztwo, znajdą winnych, a potem w sposób transparentny i kompleksowy podzielą się rezultatami tego dochodzenia z międzynarodową opinią publiczną.

Lekarze z berlińskiego szpitala Charite poinformowali w piątek, że stan Aleksieja Nawalnego jest stabilny, symptomy ustępują, ale rosyjski opozycjonista jest nadal utrzymywany w śpiączce farmakologicznej.

Nawalny został najpierw hospitalizowany 20 sierpnia w Omsku na Syberii. Poczuł się źle na pokładzie samolotu lecącego z Tomska do Moskwy i stracił przytomność. Samolot z chorym opozycjonistą musiał lądować w Omsku. Na prośbę rodziny Nawalny w nocy z piątku na sobotę został przetransportowany lotniczym ambulansem z Omska do szpitala w Berlinie. Wstępna diagnoza niemieckich specjalistów wskazała na możliwą próbę otrucia opozycjonisty.