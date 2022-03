Rau: wzrost cen żywności szczególnie dotknie najmniej zamożne państwa

Spowodowany wojną w Ukrainie wzrost cen żywności dotyczy wielu państw świata, ale musimy pamiętać, że najbardziej dotknie te najmniej zamożne - powiedział w piątek w Kiszyniowie szef MSZ, przewodniczący OBWE Zbigniew Rau.

Zbigniew Rau, jako przewodniczący OBWE, w czwartek przyleciał do Mołdawii, gdzie spotkał się m.in. z prezydent Maią Sandu, premierem Natalią Gavrilitą, wicepremierem, ministrem spraw zagranicznych i integracji europejskiej Nicolae Popescu oraz wicepremierem ds. reintegracji Olegiem Serebrianem.

Szef polskiej dyplomacji na konferencji prasowej powiedział, że społeczeństwo w Mołdawii obawia się pogorszenia sytuacji gospodarczej w związku z wojną w Ukrainie.

"Społeczeństwo odczuwa niepokój, że w sąsiednim kraju toczy się bardzo brutalna, niczym niesprowokowana wojna. Natomiast poczucie zagrożenia bynajmniej nie dominowało w moich spotkaniach dzisiaj" - powiedział szef MSZ.

Jak dodał, to co dominowało, to przede wszystkim wizja pogarszającej się sytuacji gospodarczej.

"Mamy tu do czynienia z radykalnym wzrostem cen energii i moi rozmówcy wskazywali, jakie to ma konsekwencje dla budżetów domowych Mołdawian, którzy i tak istotną część swoich dochodów przeznaczają na ogrzanie mieszkań" - wskazał Rau.

Zwrócił uwagę, że dotkliwy dla Mołdawian jest także wzrost cen zbóż, co także - jak przyznał - jest konsekwencją wojny.

"Oczywiście wzrost cen żywności dotyczy wielu państw świata, ale musimy pamiętać, że najbardziej dotknie tych najmniej zamożnych" - podkreślił.

W poniedziałek wizytę w Mołdawii złożył prezydent Andrzej Duda. W Kiszyniowie prezydent poinformował, że polski rząd zdecydował o przyznaniu Mołdawii 20 mln euro nieoprocentowanego kredytu, aby ułatwić temu państwu poradzenie sobie z trudnościami.