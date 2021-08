RB ONZ przyjęła rezolucję wzywającą talibów do zagwarantowania bezpiecznego wyjazdu z Afganistanu (aktualizacja)

Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła w poniedziałek rezolucję, w której wezwała talibów do dotrzymania "zobowiązania się" zagwarantowania bezpiecznego wyjazdu tych, którzy chcą opuścić Afganistan, nie domagając się jednak strefy chronionej, którą proponowała Francja.

W rezolucji Rada stwierdza, że "oczekuje", iż talibowie dotrzymają wszystkich swoich "zobowiązań", zwłaszcza w odniesieniu do "bezpiecznego" i "uporządkowanego" wyjazdu z Afganistanu "Afgańczyków i cudzoziemców" po wycofaniu się przez USA, co ma być zakończone we wtorek.

Jednocześnie rezolucja nie odnosi się do "strefy bezpiecznej" lub strefy chronionej, o której wspominał francuski prezydent Emmanuel Macron.

W niedzielę Macron zadeklarował, że Paryż i Londyn będą apelować w ONZ o stworzenie takiej "bezpiecznej strefy" w Kabulu, aby umożliwić kontynuowanie "operacji humanitarnych".

"Ta rezolucja nie jest operacyjna, dotyczy głównie zasad, kluczowych przesłań politycznych i ostrzeżeń" - powiedział dziennikarzom jeden z dyplomatów.

Według Richarda Gowana, specjalisty ONZ w organizacji zapobiegania konfliktom - International Crisis Group - rezolucja stanowi "wiadomość polityczną do talibów o potrzebie utrzymania w Kabulu otwartego lotniska i działania agend ONZ w dostarczaniu pomocy humanitarnej".

Gowan powiedział AFP, że ogólnie biorąc "tekst rezolucji jest dość lekki" i "Macron mylił się, wyolbrzymiając ideę obszaru chronionego na lotnisku w Kabulu".

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa "potwierdza również" znaczenie "poszanowania praw człowieka, w tym praw kobiet, dzieci i mniejszości" oraz "zachęca" do wprowadzenia integracyjnego rozwiązania politycznego "ze znaczącym" udziałem kobiet.

W rezolucji "zażądano" też, aby terytorium Afganistanu nie było używane dla "grożenia lub ataków" wobec innych krajów, a także aby nie było schronieniem dla "terrorystów".

Za rezolucją w sprawie Afganistanu głosowało 13 z 15 członków RB ONZ, Rosja i Chiny wstrzymały się od głosów.