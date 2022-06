Recesja w Niemczech może oznaczać problemy dla polskiej gospodarki

Jeśli dostawy rosyjskiego gazu ziemnego do Niemiec nadal będą się utrzymywały na tak drastycznie niskim poziomie albo wręcz zostaną czasowo wstrzymane, gospodarce niemieckiej grozi recesja. Szef Bundesnetzagentur, organu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo dostaw gazu, nie wyklucza wprowadzenia najwyższego poziomu alarmu.

Racjonowanie dostaw paliwa i surowca dla niemieckiego przemysłu oznacza osłabienie tempa produkcji. Niemcy pilnie poszukują alternatywnych dostaw gazu.

Organizacja niemieckiego przemysłu BDI tnie prognozę wzrostu PKB w tym roku do 1,5 proc.

Powiązania handlowe i kooperacyjne pomiędzy Niemcami a Polską są bardzo silne; problemy, w jakie wpadł niemiecki przemysł, mogą mieć dla nas bardzo poważne konsekwencje.

Sygnały płynące z niemieckiej gospodarki są dla nas niezwykle ważne. Warto mieć na uwadze, że w 2021 roku nasze wzajemne obroty handlowe wyniosły niemal 150 miliardów euro. Efektywnie były one dużo większe, ponieważ w zestawieniach statystycznych nie są uwzględniane wszystkie usługi logistyczne, pośrednictwa handlowego czy wymiany w ramach handlu przygranicznego.

Oficjalnie w minionym roku do Niemiec wyeksportowaliśmy towary za ponad 69 miliardów euro, co stanowiło 21 proc. naszego eksportu. Import wyniósł około 78 miliardów euro, czyli 29,1 proc. wartości całego importu.

- Jeśli dostawy gazu rosyjskiego będą utrzymywać się na tak niskim poziomie, jak obecnie albo nawet docelowo zostaną jeszcze bardziej ograniczone, to możliwe jest, że w Niemczech wystąpi recesja. Sytuacja, z jaką mamy obecnie do czynienia, oznacza, że konieczna jest weryfikacja prognoz wzrostu gospodarczego. Na początku marca nasze prognozy zakładały wzrost PKB w tym roku na poziomie 3,5 proc., a teraz jest to już poziom tylko 1,5 proc. - czytamy w komunikacie organizacji niemieckiego przemysłu BDI.

W przypadku gospodarki niemieckiej dodatkowym problemem jest brak jasnej strategii dotyczącej zaopatrzenia w energię elektryczną. Cały czas utrzymana jest w mocy decyzja wygaszania pod koniec tego roku produkcji w elektrowniach jądrowych. To może zachwiać całym rynkiem, bo nawet wznawiana produkcja w elektrowniach węglowych i olejowych może nie wystarczyć na potrzeby całej gospodarki. Możliwości importu energii są teraz także bardzo ograniczone. Znaczący wzrost cen może doprowadzić do osłabienia konkurencyjności i spadku eksportu.

Powiązania handlowe i kooperacyjne pomiędzy naszymi krajami są bardzo silne i nikt nie ukrywa, że problemy, w jakie wpadł w ostatnich kilku miesiącach niemiecki przemysł, mogą mieć dla nas bardzo poważne konsekwencje. Elementy i komponenty z polskich fabryk od lat trafiały do wyrobów gotowych, eksportowanych z powodzeniem na cały świat. Załamanie się rynków zbytu na wschodzie z powodu agresji wojsk rosyjskich w Ukrainie spowodowało straty trudne do odrobienia. Warto pamiętać, że Niemcy w minionym roku były najważniejszym partnerem handlowym Ukrainy.

W związku z sankcjami unijnymi nałożonymi na wymianę handlową z Rosją w marcu tego roku, niemiecki eksport do tego kraju spadł rok do roku. o 57,5 proc., do 1,1 miliarda euro. W kolejnych miesiącach tendencje spadkowe utrzymywały się.

Obok problemów związanych z globalnym osłabieniem tempa wzrostu gospodarczego i rosnącymi cenami surowców, Niemcy stają przed największym kryzysem w zaopatrzeniu w energię elektryczną oraz gaz ziemny na potrzeby przemysłu.

Niemcy ogłaszają alarm dla gazu

Miniony tydzień obfitował w wiele nieprzewidzianych sytuacji. W odwecie za wizytę kanclerza Olafa Scholza w Kijowie, Gazprom podjął decyzję o ograniczeniu przesyłu gazu gazociągiem Nord Stream o 40 proc., aby po kilku godzinach jeszcze bardziej racjonować dostawy. Doprowadziło to do nadzwyczajnej sytuacji, gdy po zakończeniu sezonu grzewczego wprowadzony został pierwszy poziom alarmu bezpieczeństwa dostaw gazu dla przemysłu.

Wyznaczone zostały przedsiębiorstwa i technologie o strategicznym znaczeniu dla państwa, które powinny mieć zapewnione nieograniczone zaopatrzenie w gaz ziemny. Pozostałe firmy mają podjąć decyzję o dobrowolnym samoograniczeniu zużycia, za co otrzymają specjalną gratyfikację finansową. Wszystko po to, żeby możliwe było zapełnienie przed zimą podziemnych magazynów gazu.

- Nie jest jeszcze konieczne przejście do najwyższego poziomu procedur awaryjnych. Mogłoby to prowadzić do działań racjonujących dostawy dla przemysłu w celu zapewnienia ciągłości dostaw dla gospodarstw domowych, obiektów użyteczności publicznej i odbiorców gazu o specjalnym znaczeniu. Zdecydowanie jednak opowiadam się za dogłębnym badaniem najbardziej odpowiedniego momentu, aby jednak przejść do najwyższego poziomu alarmowego - przekazał w komunikacie dyrektor Bundesnetzagentur Klaus Muller.

Niemcy pilnie poszukują alternatywnych dostaw gazu, które powinny złagodzić niedobory dostaw ze strony Gazpromu.

Jednak ograniczenia aktywności przemysłowej mogą mieć bardzo poważne konsekwencje dla niemieckiej gospodarki, ale także naszej wymiany handlowej. Eksport - obok konsumpcji - był przez ostatnie lata motorem naszego wzrostu. Sygnały płynące od naszych zachodnich sąsiadów powinny być bardzo poważnie brane pod uwagę.

