Recesja wpłynie na polsko-amerykańską wymianę handlową

Na kształtowanie się polsko-amerykańskiej wymiany handlowej w najbliższych miesiącach wpływ będzie mieć głębokość recesji w gospodarkach obu partnerów, wywołana pandemią COVID-19 - wskazał dr Łukasz Ambroziak, analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Jak zaznaczył Ambroziak, w ostatnich latach obroty towarowe Polski ze Stanami Zjednoczonymi dynamicznie rosły. W 2019 r. wartość polskiego eksportu towarów do USA wyniosła 7,6 mld dolarów, a importu - 8,5 mld dolarów. "Polska od lat notuje deficyt w handlu z USA. Jego wartość w 2019 r. wyniosła 0,9 mld dolarów" - wskazał.

Analityk zwrócił uwagę, że wysoka dynamika wzrostu handlu Polski z USA była w szczególności obserwowana w 2019 r. "Można to częściowo wyjaśnić efektem przesunięcia strumieni handlu wywołanego amerykańsko-chińską wojną handlową" - zaznaczył.

Eksport wyrażony w złotych zwiększył się bowiem o 11,2 proc. w stosunku do 2018 r., a import - o 18,4 proc. USA były zatem ósmym, pod względem wielkości, odbiorcą polskich towarów za granicą (z udziałem 2,9 proc.) oraz ósmym ich dostawcą do Polski (z udziałem 3,2 proc.).

"W eksporcie na rynek amerykański największe znaczenie miały silniki turboodrzutowe, turbośmigłowe i turbiny gazowe oraz części do nich (18,1 proc. polskiego eksportu do USA w 2019 r.), aparaty słuchowe i protezy (7,0 proc.), meble (5,7 proc.), części samochodowe (3,3 proc.) oraz części do szybowców i samolotów (2,8 proc.)" - wyliczył.



Polska kupowała zaś od Amerykanów przede wszystkim samoloty i śmigłowce (15,0 proc. polskiego importu z USA), silniki turboodrzutowe, turbośmigłowe i turbiny gazowe oraz ich części (11,1 proc.), ropę naftową (3,8 proc.), samochody osobowe (2,6 proc.) oraz przyrządy i aparaturę medyczną (2,5 proc. ).

"Na kształtowanie się polsko-amerykańskiej wymiany handlowej w najbliższych miesiącach wpływ będzie mieć to, jak głęboka będzie recesja w gospodarkach obu partnerów wywołana pandemią COVID-19" - zaznaczył Ambroziak.



Według wstępnych danych handlowych za styczeń-kwiecień 2020 r. polski eksport do USA ucierpiał póki co relatywnie niewiele - jego wartość wyrażona w złotych była niższa niż przed rokiem o 2,2 proc.; import był nawet o 10,5 proc. większy niż przed rokiem - dodał. Pozwoliło to awansować Stanom Zjednoczonym na siódme miejsce w polskim eksporcie i na szóste w polskim imporcie.

Analityk zwrócił uwagę, że Stany Zjednoczone są także ważnym zagranicznym inwestorem w Polsce. Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych firm amerykańskich w naszym kraju na koniec 2018 r. wyniosła 4,8 mld dol. Stanowiło to 2,2 proc. łącznej wartości zagranicznego kapitału zainwestowanego w Polsce, a USA uplasowały się na dwunastym miejscu wśród największych inwestorów z zagranicy.



"Skala zaangażowania amerykańskich firm jest jednak niedoszacowana, gdyż inwestowały one w Polsce za pośrednictwem spółek córek zlokalizowanych w Holandii czy Wielkiej Brytanii" - podkreślił. Amerykańskie firmy zainwestowały m.in. w branży motoryzacyjnej, lotniczej, farmaceutycznej, AGD, tytoniowej, kosmetycznej oraz IT.

Ambroziak przypomniał, że wartość polskich inwestycji bezpośrednich w Stanach Zjednoczonych na koniec 2018 r. wyniosła 747 mln dolarów. Stanowiło to 3,4 proc. łącznej wartości polskiego kapitału zainwestowanego za granicą. "Polskie firmy obecne są w wielu branżach, w szczególności zaś w branży IT, stolarki budowlanej, chemii budowlanej, branży kosmetycznej i meblarskiej" - wyliczył.

Ekspert PIE zaznaczył, że światowy kryzys gospodarczy wywołany pandemią COVID-19 z pewnością zmniejszy przepływy inwestycji bezpośrednich.



"Inwestycji można się jednak spodziewać w sytuacji, gdyby międzynarodowe przedsiębiorstwa zdecydowały się dokonać zmian w łańcuchach dostaw poprzez dywersyfikację dostawców, a w konsekwencji przeniesienie części produkcji z Chin do innych krajów" - powiedział. Zastrzegł jednak, że trudno w tym momencie określić jak mogłoby to wpłynąć na polsko-amerykańską współpracę inwestycyjną.

W środę 24 czerwca dojdzie do spotkania w Waszyngtonie prezydentów Polski i USA. Wizyta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych ma dotyczyć obronności, współpracy militarnej i handlowej oraz w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i telekomunikacyjnego. Omówione mają być także plany związane z realizacją deklaracji dotyczących wzmocnienia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce.