Regulacje celne wyzwaniem dla handlu między Wielką Brytanią a Unią

Jednym z najbardziej namacalnych skutków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej było wprowadzenie pomiędzy stronami regulacji celnych. W przypadku Londynu w okresie przejściowym procedury celne wprowadzano etapowo, ale już od 1 stycznia 2022 roku wszystkie towary podlegają tym wymogom. Zgodnie z porozumieniem handlowym między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem towary, które pochodzą z państw członkowskich oraz Wielkiej Brytanii, są zwolnione z taryf celnych. Tyle że w tych regulacjach jest pewien haczyk...

Pochodzenie towaru stanowi podstawę do zyskania preferencji handlowych pomiędzy UE a Wielką Brytanią.

Firmy z państw członkowskich, które nie prowadziły wymiany handlowej z państwami spoza UE, mają trudności w odnalezieniu się w nowej, pobrexitowej rzeczywistości.

Sprzedaż przez internet obwarowana jest wymogami podania pełnej informacji o dodatkowych opłatach związanych z odprawą celną w handlu między UE a Wielką Brytanią.

Zwolnieniu z taryf celnych podlegają tylko te towary, które mogą wykazać się statusem pochodzących z Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej. Te rozwiązania wprowadzono w celu uniknięcia sytuacji, że np. dany towar został wyprodukowany z podzespołów z państw trzecich, choćby z Chin, a potem tylko zmontowany, w którymś z państw UE. W takim przypadku wyrób może nie być objęty preferencjami handlowymi.

To złożona kwestia, ponieważ deklaracje o pochodzeniu towaru składa eksporter i mogą one podlegać weryfikacji służb celnych. Istnieją również certyfikaty poświadczające pochodzenie, które np. w przypadku Polski wystawiają służby celno-skarbowe.

Zobacz także: Brexit wystraszył polskich przedsiębiorców. W jednej branży widać to szczególnie

Opinie prawników

W kwestii skomplikowanej procedury przyznawania statusu pochodzenia towaru wypowiedzieli się adwokaci Mattias Hedwall i Piotr Jaśkiewicz z kancelarii Baker McKenzie: "W stosunkach unijno-brytyjskich wprowadzona została 'zerowa stawka celna' na towary. Rozwiązanie to wiąże się z dwoma podstawowymi problemami. Pierwszym z nich jest fakt, że zerowa stawka obejmuje towary, lecz nie obejmuje usług. Drugim jest fakt, że analiza reguł pochodzenia towarów jest dość skomplikowana. Prawdopodobnie, w toku stosowania tych przepisów, mierzyli będziemy się z obydwoma kwestiami. Do czasu pojawienia się decyzji i interpretacji, które przesądzą o sposobie stosowania tych przepisów, mogą one stanowić pole do nadużyć".

Utrudnienia dla firm

W trudnej sytuacji związanej z nałożeniem wymogów celnych znalazły się firmy, które nie sprzedawały swoich towarów do państw spoza UE, a zatem nie mają doświadczenia w realizacji procedur eksportowych.

W przypadku Polski, firmy, które chcą prowadzić wymianę handlową z Wielką Brytanią, muszą zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych i uzyskać numer EORI.

Jednocześnie przy eksporcie towarów z Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii jest wymagany dodatkowo numer EORI GB.

Procedura ta jest w znacznym stopniu odbiurokratyzowana. Kwestie związane z należnościami podatku VAT są uproszczone w Wielkiej Brytanii i mogą być rozliczne przez dostawcę w formie comiesięcznych deklaracji, a nie każdorazowo przy odprawie celno-skarbowej.

Te ułatwienia mają duże znaczenie dla brytyjskich odbiorców towarów z Unii Europejskiej, którzy oczekują, że wszelkie formalności podatkowe zostaną uregulowane przez dostawcę. W szczególności ma to duże znaczenie dla odbiorców, którzy zamawiają towar przez internet.

Przy sprzedaży towarów przez internet do Unii dostawca jest zobowiązany udzielić informacji w sprawie dodatkowych opłat przy wysyłce z Wielkiej Brytanii. Owe obciążenia to VAT, akcyza w przypadku wyrobów alkoholowych i tytoniowych oraz opłaty za towary wyprodukowane poza Unią Europejską, których wartość wynosi więcej niż 150 euro. Wspomniane dodatkowe należności mogą zostać dołączone do całkowitej ceny towaru bądź stanowić opłatę kurierską.