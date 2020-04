Rekord wypisów ze szpitala w Malezji i zachorowań na Covid-19 w Indonezji

Setki nowych zachorowań na Covid-19 odnotowały w poniedziałek kraje Azji Południowo-Wschodniej. W Malezji liczba wypisanych ze szpitali jest jednak większa, niż nowych zakażeń. W Indonezji padł ich nowy rekord.

W poniedziałek malezyjskie szpitale wypisały do domów 236 pacjentów ze zdiagnozowanym koronawirusem - to rekordowa liczba chorych, którzy w ciągu doby zostali uznani za całkowicie wyleczonych.

Jak poinformował wysoki rangą urzędnik w miejscowym resorcie zdrowia, Noor Hisham Abdullah, od początku epidemii wyzdrowiało 1241 pacjentów, co stanowi 32,7 proc. wszystkich wykrytych przypadków. Obecnie 102 osoby przebywają na oddziałach intensywnej terapii, z czego 54 podłączone do respiratorów.

W poniedziałek Malezja zanotowała 131 nowych przypadków koronawirusa, co podnosi ich ogólną liczbę do 3793. Po śmierci chorego na Covid-19 67-letniego mężczyzny, który cierpiał także na nadciśnienie i cukrzycę, liczba zgonów sięgnęła 62. Oznacza to śmiertelność na poziomie 1,63 proc.

Malezyjskie ministerstwo zdrowia zidentyfikowało jako istotne ogniska zakażeń zgromadzenie w kościele na wyspie Borneo i uroczystości weselne w stanie Selangor w zachodniej części kraju. Oba wydarzenia, jak podkreślił dr Noor Hisham, miały miejsce przed 18 marca, kiedy w życie weszły przepisy o ograniczeniach w ruchu. Malezja zamknęła wówczas granice i ograniczyła ruch wewnątrz kraju. Zamknięto także szkoły i uniwersytety, zawieszono działalność większości przedsiębiorstw i wprowadzono zakaz zgromadzeń. Początkowo ograniczenia miały obowiązywać przez dwa tygodnie, jednak rząd przedłużył je do 14 kwietnia. W piątek ma zapaść decyzja, czy konieczne będzie kolejne przesunięcie daty zakończenia blokady.

W Indonezji kolejny rekord w dziennym wzroście zachorowań. W poniedziałek służby medyczne w Dżakarcie potwierdziły obecność koronawirusa u 218 nowych pacjentów. Oznacza to, że liczba zakażeń w największym archipelagu świata wzrosła do 2491. Jak przekazał rzecznik resortu zdrowia Achmad Yurianto, liczba zmarłych na Covid-19 wzrosła o 11 osób - do 209, zaś 192 osoby wyzdrowiały. Z powodu koronawirusa zmarło już 24 indonezyjskich lekarzy. Światowe media informują o przypadkach wykorzystywania przez pracowników służby zdrowia płaszczy przeciwdeszczowych i własnych maseczek do ochrony przed zakażeniami.

W sobotę agencja Reutera ujawniła skok liczby pogrzebów w Dżakarcie w marcu. Odbyło się tam wtedy 4400 pochówków - o 40 proc. więcej, niż w jakimkolwiek miesiącu, co najmniej od stycznia 2018 roku. "To skrajnie niepokojące. Nie potrafię sobie wyobrazić innego powodu jak tylko nieujęte w statystykach zgony na Covid-19" - powiedział gubernator indonezyjskiej stolicy Anies Baswedan.

Ministerstwo zdrowia Filipin poinformowało w poniedziałek o 11 pacjentach zmarłych w ciągu poprzedzającej doby na Covid-19. Według danych ministerstwa podnosi to liczbę zgonów do 163. W kraju wykryto 414 nowych infekcji, co daje łączną liczbę 3660 potwierdzonych przypadków. 73 pacjentów na Filipinach wróciło do zdrowia.

Tajlandia zanotowała w poniedziałek 51 nowych zachorowań na Covid-19 oraz trzy zgony. Trzynaście z nowo potwierdzonych przypadków dotyczy personelu medycznego, który miał wcześniej kontakt z chorymi, a ponad połowę ujawnionych w poniedziałek zachorowań wykryto w Bangkoku. Od początku epidemii, która w Tajlandii rozpoczęła się w styczniu, kraj potwierdził obecność koronawirusa u 2220 pacjentów. Zmarło 26 osób.

Służby medyczne Singapuru ujawniły, że Covid-19 zdiagnozowano u 66 kolejnych pacjentów. Podnosi to ogólną liczbę zachorowań do 1375. Dotąd w azjatyckiej republice na tę chorobę zmarło sześć osób. W poniedziałek zidentyfikowano dwa nowe ogniska zakażeń: pierwszym z nich jest przedszkole, drugim - hostel dla zagranicznych robotników. Jak pokazują rządowe statystyki, wzrost zakażeń w mieście-państwie wyraźnie przyspieszył w połowie marca. Od wtorku wchodzą tam w życie obostrzenia przypominające blokady zastosowane wcześniej przez inne państwa regionu, m.in. Malezję, Tajlandię oraz Filipiny. Nieczynne mają być niemal wszystkie sklepy i przedsiębiorstwa poza tymi oferującymi podstawowe produkty i usługi. Szkoły mają pozostać zamknięte od środy aż do końca obowiązywania restrykcji, które zaplanowano na miesiąc. Władze przekonują mieszkańców do nieopuszczania domów.

Rząd w Hanoi ogłosił, że w poniedziałek w Wietnamie nie zanotowano żadnego nowego zachorowania, a liczba pacjentów z koronawirusem nadal wynosi 241. Od 1 kwietnia w 96-milionowym kraju trwa piętnastodniowa kampania promująca utrzymywanie bezpiecznego dystansu w miejscach publicznych. Niedozwolone są zgromadzenia więcej niż dwóch osób, a mieszkańcom doradza się pozostawanie w domach.

Tomasz Augustyniak