Rekordowa liczba oferowanych miejsc pracy i dalszy spadek bezrobocia w Wielkiej Brytanii

Liczba wolnych miejsc pracy w Wielkiej Brytanii osiągnęła w okresie od maja do lipca najwyższy poziom w historii - 953 tys., a stopa bezrobocia spadła do 4,7 proc. - podał we wtorek brytyjski urząd statystyczny ONS.

Liczba miejsc pracy oferowanych pomiędzy majem a lipcem włącznie była o 290 tys. wyższa w porównaniu do okresu luty-kwiecień, a także o 168 tys. wyższa w stosunku do ostatniego kwartału przed pandemią koronawirusa. Na dodatek szacunkowe dane za jeden miesiąc wskazują, że w lipcu liczba wolnych etatów po raz pierwszy w historii przekroczyła milion.

Rosnąca liczba wakatów jest potwierdzeniem doniesień z rynku pracy mówiących, że firmy mają coraz większy kłopot ze znalezieniem pracowników i muszą oferować bonusy, by obsadzić wolne miejsca. Dotyczy to zwłaszcza sektorów gastronomiczno-hotelarskiego oraz transportu towarów.

Także inne statystyki podane przez ONS wskazują na coraz lepszą sytuację na rynku pracy. Liczba zatrudnionych wzrosła pomiędzy czerwcem a lipcem o 182 tys. i wynosiła w lipcu 28,9 mln. To wprawdzie wciąż o 201 tys. mniej niż przed początkiem pandemii, ale zdecydowana większość strat przez nią spowodowanych została już odrobiona. Ponownie spadło też bezrobocie - w okresie od maja do lipca wynosiło 4,7 proc., podczas gdy między kwietniem a czerwcem było to 4,8 proc.

"Rynek pracy nadal wykazuje solidne odbicie ze skutków pandemii. Liczba zatrudnionych osób ponownie mocno wzrosła i w ciągu ostatnich trzech miesięcy zwiększyła się o ponad pół miliona, odzyskując około cztery piąte spadku obserwowanego na początku pandemii" - oświadczył Jonathan Athow, zastępca głównego statystyka ONS.

Podkreślił on też, że nie ma żadnych sygnałów wskazujących, by firmy redukowały zatrudnienie przed zapowiedzianym na koniec września wygaszeniem programu subsydiowania z budżetu pensji tych pracowników, którzy zostali wysłani na przymusowe urlopy w związku z tym, że ich pracodawcy nie mogli z powodu pandemii prowadzić normalnej działalności.