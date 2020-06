Rekordowa liczba zakażeń koronawirusem w ciągu doby w Indonezji

W Indonezji odnotowano w środę rekordową liczbę zakażeń koronawirusem w ciągu doby - 1241 infekcji, co zwiększa bilans epidemii w kraju do 34 316 przypadków. W Singapurze, gdzie jest najwięcej zakażonych w Azji Płd.-Wsch., warunkowo zezwolono na stosowanie przeciwwirusowego leku remdesiwir.

Przedstawiciel resortu zdrowia Indonezji przekazał, że odnotowano kolejnych 36 zgonów, przez co bilans ofiar śmiertelnych Covid-19 zwiększył się do 1959. 12 129 pacjentów wyzdrowiało, a łącznie do tej pory przetestowano w Indonezji 287 470 osób - sprecyzował Achmad Yuriato.

Władze Filipin potwierdziły 740 nowych infekcji i 10 zgonów, co zwiększa łączny bilans zakażonych w tym kraju do 23 732, a ofiar śmiertelnych do 1027. W czwartek zbierze się zespół ds. walki z Covid-19, by zdecydować o dalszym łagodzeniu restrykcji epidemicznych w stolicy kraju Manili.

W Singapurze, gdzie obecnie jest najwięcej zakażonych w krajach Azji Południowo-Wschodniej, w środę potwierdzono 451 nowych infekcji SARS-CoV-2, zwiększając ogólny bilans w tym państwie od wybuchu epidemii do ok. 39 tys.

W środę singapurska agencja ds. leków wydała warunkową zgodę na przeciwwirusowy lek remdesiwir amerykańskiej firmy Gilead Sciences Inc. przy leczeniu niektórych pacjentów chorych na Covid-19. Korea Południowa, Japonia, Indie i Stany Zjednoczone również zatwierdziły ten lek do stosowania w nagłych wypadkach.

Epidemia Covid-19 została opanowana w Malezji i Tajlandii. W tym pierwszym kraju odnotowano w środę dwa przypadki zakażenia SARS-CoV-2 - to najmniej od momentu, gdy w połowie marca wprowadzono ograniczenia dotyczące poruszania się. Dotąd odnotowano 8338 infekcji. Jedna osoba zmarła, co zwiększa bilans ofiar Covid-19 do 118. W środę w Malezji zaczęto znosić większość restrykcji związanych z epidemią; szkoły mają być stopniowo otwierane począwszy od 24 czerwca.

W Tajlandii stwierdzono zaś cztery nowe przypadki zakażenia, nikt nie zmarł; od początku epidemii zdiagnozowano 3125 infekcji i 58 zgonów. Władze rozważają otwarcie więcej firm i placówek od 15 czerwca.