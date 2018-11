Rekordowy dług publiczny Hiszpanii

Dług publiczny Hiszpanii wzrósł we wrześniu br. do rekordowego poziomu 1,17 bilionów euro – poinformowały władze narodowego banku tego kraju, Banco de Espana.

Pomiędzy 1 a 30 września 2018 r. zadłużenie hiszpańskiej administracji publicznej zwiększyło się o 11,8 mld euro, osiągając historyczną wartość 1,17 bln euro. Oznacza to, że stanowi już ono 98 proc. PKB tego iberyjskiego kraju.

Władze narodowego banku Hiszpanii wskazały, że we wrześniu br. nastąpił drugi największy w tym roku wzrost zadłużenia w ujęciu miesiąc do miesiąca.- Wyższa dynamika zadłużenia miała miejsce jedynie w styczniu, kiedy dług publiczny zwiększył się o ponad 12,1 mld euro - oszacowało kierownictwo Banco de Espana.Władze narodowego banku Hiszpanii wskazały równocześnie, że pomiędzy marcem a czerwcem nastąpił jedyny w 2018 r. spadek zadłużenia hiszpańskiej administracji publicznej. Później uwidoczniła się tendencja zwyżkowa.W ujęciu rocznym, między wrześniem 2017 r. a wrześniem 2018 r. dług publiczny Hiszpanii wzrósł o 41,5 mld euro, czyli o 3,6 proc.W październiku Eurostat opublikował dane, z których wynika, że Hiszpania miała na koniec 2017 r. najwyższy wśród państw Unii Europejskiej deficyt administracji publicznej. Wyniósł on równowartość 3,1 proc. PKB. Na kolejnych miejscach pod względem ujemnego salda w budżecie znalazły się Portugalia (3 proc.), Rumunia (2,9 proc.), Francja (2,7 proc.) oraz Włochy (2,4 proc.).Zobacz także: Hiszpański dług publiczny osiągnął wysokość 98,1 proc. PKB