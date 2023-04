Rekordowy eksport farmaceutyków ze Szwajcarii do Rosji

Wojna na Ukrainie nie wpłynęła znacząco na wielkość szwajcarskiego eksportu do Rosji. Rekordowo wysoki poziom osiągnął w minionym roku eksport leków – informuje w poniedziałek portal 20min.ch. .

Szwajcaria dołączyła w marcu 2022 roku do unijnych sankcji wobec Rosji, obejmujących m.in. zakaz eksportu niektórych towarów

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy Szwajcaria wyeksportowała do Rosji towary o wartości 2,9 mld franków szwajcarskich, z czego dwie trzecie stanowiły produkty przemysłu farmaceutycznego.

Zakaz eksportu wielu towarów, takich jak broń, węgiel i towary luksusowe

Wojna w Ukrainie trwa od ponad roku, a sankcje nałożone na Rosję przez UE obowiązują prawie od tego samego czasu. "Szwajcaria zdecydowała, że agresywna wojna Rosji nie powinna pozostać bez konsekwencji i również przystąpiła do sankcji" - przypomina 20min. Sankcje te, oprócz zamrożenia aktywów i zakazu podróży dla osób z listy sankcyjnej, obejmują również zakaz eksportu wielu towarów, takich jak broń, węgiel i towary luksusowe.

"Jednak niektóre rzeczy nadal mogą być eksportowane. A ich sprzedaż stała się bardziej opłacalna niż kiedykolwiek" - podkreśla 20min. Z danych Szwajcarskiego Federalnego Urzędu Celnego wynika, że łączna wartość wyeksportowanych towarów spadła z 3,5 mld CHF (przed sankcjami) do 2,9 mld CHF (po nałożeniu sankcji).

"Biorąc pod uwagę, że wielu towarów nie można już eksportować, nie jest to znaczący spadek" - zauważa 20min. Wyraźnym beneficjentem stał się przemysł farmaceutyczny, który w ciągu roku (od marca 2022 do lutego 2023) wyeksportował do Rosji towary o wartości 2 mld franków szwajcarskich, podczas gdy w roku przed wojną było to 1,4 mld franków.

Tendencja do nabywania droższych leków przez Rosjan

Jak wyjaśniają eksperci, jednym z powodów gwałtownego wzrostu eksportu jest tendencja do nabywania droższych leków przez Rosjan. Ponadto trwająca wojna na Ukrainie prowadzi do gromadzenia zapasów przez społeczeństwo rosyjskie, które obawia się całkowitego odcięcia od rynku leków z Zachodu.

Jednak do tej pory tak się nie stało: obok Novartis, do Rosji dużo leków sprzedaje Roche. Firmy farmaceutyczne nie pochodzące ze Szwajcarii, takie jak Pfizer czy Eli Lilly, także nie zaprzestały sprzedaży leków w Rosji - dodaje 20min.

"Eksport leków do Rosji kwitnie, ale większość branż z konieczności całkowicie się z eksportu wycofało, np. producent słodyczy Lindt & Spruengli czy sieć spożywcza Coop Transgourmet" -przypomina 20min.