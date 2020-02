Rekordowy import dzięki preferencjom handlowym UE

Dzięki preferencjom handlowym, jakie Unia Europejska udziela 71 krajom słabo rozwiniętym, mogą one więcej eksportować towarów do Europy. To forma pomocy pośredniej we wspieraniu w nich praw człowieka, praw pracowniczych i sprawiedliwych rządów, co jest zgodne ze strategią ONZ zrównoważonego rozwoju.