Rekordowy wzrost zakażeń w Indonezji; 12 tys. przypadków w Singapurze

W Indonezji przez ostatnią dobę wykryto 436 nowych przypadków zakażeń koronawirusem, co jest najwyższym dotąd dziennym wzrostem w tym kraju. W dalszym ciągu wirus najszybciej rozprzestrzenia się w Singapurze, gdzie liczba zainfekowanych przekroczyła 12 tys.

Jak poinformował w piątek rzecznik indonezyjskiego ministerstwa zdrowia Achmad Yurianto, całkowita liczba zdiagnozowanych infekcji Covid-19 w kraju wynosi 8 211. Rzeczywista liczba zakażonych może być znacznie większa, bo w Indonezji zarejestrowano dotąd największą w Azji Południowo-Wschodniej liczbę zgonów w związku z wirusem. Od czwartku zmarły kolejne 42 osoby, co powiększyło bilans ofiar śmiertelnych do 689.

Znacznie mniej osób, bo 12 osób, zmarło na Covid-19 w Singapurze, choć jest to kraj, gdzie chorych przybywa obecnie w najszybszym tempie. W ciągu ostatniej doby zdiagnozowano tam 897 nowych infekcji, przez co liczba całkowita zakażonych wynosi ponad 12 tys. Władze Singapuru podkreślają, że przytłaczająca większość chorych to pracownicy tymczasowi z zagranicy, głównie z Indii i krajów ościennych.

Poziom 7 tys. zakażeń przekroczyły w piątek Filipiny. W ciągu doby przybyło 211 pozytywnych testów na koronawirusa oraz 15 zgonów. Oficjalny bilans to obecnie 7 192 zakażonych i 477 zmarłych. W piątek prezydent Filipin Rodrigo Duterte ogłosił przedłużenie surowych restrykcji w obszarze metropolitalnym Manili do 15 maja. W pozostałych regionach restrykcje będą łagodzone.

W czwartek proces znoszenia obostrzeń zaczął Wietnam, gdzie od tygodnia bilans epidemii zatrzymał się na liczbie 268 zakażeń, z czego 44 osoby są nadal chore. W czwartek otwarte zostały m.in. kawiarnie i restauracje.