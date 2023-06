Rektor katedry Notre Dame dla PAP: w nowym projekcie odbudowy wnętrz zachowane są wszystkie uratowane elementy, w tym polska kaplica

Zmieniliśmy pierwotny projekt odbudowy wnętrz katedry Notre Dame w Paryżu; wszystkie uratowane z pożaru elementy znajdą swoje miejsce w katedrze: obrazy, rzeźby i polska kaplica z kopią obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej – mówi PAP rektor katedry Notre Dame w Paryżu ks. Olivier Ribedeau Dumas.

Zaniepokojenie wiernych wzbudziła informacja brytyjskiego dziennika "Telegraph", który ujawnił, że plany odnowienia zniszczonej przez pożar katedry w kwietniu 2019 r., bazują na sztuce współczesnej i wielojęzycznych projekcjach cytatów biblijnych, co sprawi, że katedra będzie "przypominać politycznie poprawny Disneyland". Według dziennika m.in. ławki dla wiernych wyposażone będą w świetlne diody.

Jak wynika z wypowiedzi rektora katedry, księdza Oliviera Ribedeau Dumasa wystrój wnętrza pozostanie tradycyjny. "Wcześniejszy projekt został zmieniony i Słowo Boże będzie inaczej wyrażone niż poprzez projekcje multimedialne, które znalazły się w projekcie poprzednich władz kościelnych" - powiedział PAP Dumas.

"Paryska Diecezja jest odpowiedzialna za rekonstrukcję wnętrz katedry Notre Dame, chodzi o pięć najważniejszych elementów liturgicznych katedry: baptysterium, ołtarza znajdującego się dokładnie na skrzyżowaniu transeptu, ambony u stóp dziewicy Notre Dame de Paris, katedry jako miejsce dla biskupów, tabernakulów. Te elementy były przedmiotem szerokich i otwartych konsultacji - otrzymaliśmy 69 propozycji, z których po obradach Komitetu ds. Artystycznych pod przewodnictwem arcybiskupa Paryża i opinii ekspertów wybraliśmy 5 kandydatów w maju br., zaś 20 czerwca odbędzie się kolejne spotkanie Komitetu ds. Artystycznych, który przedyskutuje tych 5 projektów wraz z arcybiskupem, który podejmie decyzję, który projekt będzie realizowany" - powiedział Ribedeau Dumas.

"Drugim elementem są ławy i krzesła. Oryginalne zostały pokryte gruzami i ołowiem i nie nadają się do użycia. Wybór krzeseł również były przedmiotem konsultacji i 20 czerwca ma zostać podjęta decyzja w kwestii krzeseł" - wskazał rozmówca PAP - "Dużą wagę przywiązujemy do relikwiarza, w którym będzie przechowywana uratowana z pożaru korona cierniowa oraz do kaplic katedralnych, których rekonstrukcja trwa. Relikwiarz będzie bardziej monumentalny niż poprzednio, a w kaplica znajdą się obrazy, które będą korespondować z miejscem kultu. Każda epoka dodawała swoje elementy do katedry również w wiekach poprzednich" - wskazał rektor.

Ksiądz zapewnił, że polska kaplica z kopią ikony Matki Boskiej Częstochowskiej z Jasnej Góry przekazana przez Polskę katedrze pozostanie w niej, a sama kaplica zostanie jedynie odnowiona.

"Jest to jedna z trzech kaplic narodowych w Notre-Dame de Paris oprócz meksykańskiej z kopią obrazu Matki Bożej z Gwadelupy oraz chińskiej" - dodał.

Ujawnił też, że "od nowa zagospodarujemy kaplice przeznaczoną do spowiedzi. Będzie również butik, który będzie wtapiał się w atmosferę katedry".

"Ostatnim elementem, za które odpowiadamy, będzie światło, dźwięk i wideo. To ważne, ponieważ katedra zostanie w całości odnowiona. Będziemy mieć więcej światła naturalnego w świątyni dzięki odnowieniu tychże elementów oraz zamierzamy dodatkowo zamieścić mocne i ciepłe sztuczne oświetlenie, które będzie elementem i tłem dla liturgii w kolejnych dziesięcioleciach. Za pomocą światła i dźwięku chcemy wejść w misterium katedry. Ważne jest również wideo i urządzenia do nagrywania, bo katolickie telewizje często transmitują msze i uroczystości z katedry." - zapewnił rektor.

"Wszystkie prace są wykonywane w porozumieniu z ministerstwem kultury i przedsiębiorstwem publicznym odpowiedzialnym za odbudowę zewnętrza świątyni oraz merostwem, ponieważ otoczenie katedry, dziedziniec, ogrody są zależne częściowo od miasta" - przypomniał duchowny.

Rektor zapewnił, że katedra utrzyma swoje ogrody, które zostaną zadrzewione około dwustoma drzewami. Utrzymana zostanie również zielona przestrzeń wokół Pomnika Deportowanych, znajdujących się na tyłach świątyni.

"Wszystko, co zostało uratowane i wyniesione z katedry powróci do niej: statuy, obrazy i wszystkie skarby" - podkreślił rozmówca PAP.

Jeśli zaś chodzi o elementy ekumeniczne w Katedrze oraz "miejsce dla innych religii" duchowny podkreślił, że Notre Dame jest miejsce kultu religii katolickiej. "Owszem jest dużo ortodoksów, którzy przychodzą i przedstawicieli innych religii, generalnie reprezentacja Słowian jest ważna, ale to jest świątynia katolicka" - stwierdził rozmówca PAP.

"Po rekonstrukcji trzeba będzie ją odkryć na nowo: obrazy, witraże, światło. Te elementy będą miały nowy blask, ale najważniejsze będzie to, że znów będziemy sprawować msze w katedrze. Pierwsza msza zostanie odprawiona 8 grudnia 2024 r. liczymy, że od tej daty pozostanie ona otwarta zarówno dla zwiedzających, jak i dla modlących się, co nie oznacza, że prace nie będą kontynuowane, choć nie będzie już rusztowań. Prace rekonstrukcyjne będą prowadzone jeszcze do 2028-29 roku" - zapewnił rektor, wyrażając zachwyt nad metodami specjalistów, którzy odbudowują zewnętrze katedry w unikalny sposób używając dawnych technik, aby zewnętrze katedry Notre Dame było po rekonstrukcji identyczne z oryginałem.

W Paryżu rozmawiała Katarzyna Stańko