Renaud-Basso wybrana na prezesa EBOiR. Jej rywalem był Tadeusz Kościński

Odile Renaud-Basso, dyrektor generalna we francuskim ministerstwie gospodarki i finansów, została w czwartek wybrana na stanowisko prezesa Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). Jej jedynym konkurentem był polski minister finansów Tadeusz Kościński.

"To dla mnie wielki zaszczyt, że zostałam wybrana na nowego prezesa Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, naprawdę wyjątkowej instytucji. Pragnę wyrazić podziękowania wszystkim krajom, które poparły moją kandydaturę, z którymi prowadziłam liczne i owocne rozmowy w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Z niecierpliwością czekam na współpracę ze wszystkimi udziałowcami, kierownictwem i personelem w nadchodzących miesiącach w celu realizacji ambitnego planu działania, który został właśnie uzgodniony na dorocznym posiedzeniu" - oświadczyła Francuzka po ogłoszeniu jej wygranej.

Wybory nowego prezesa EBOiR odbyły się w czwartek, w ramach rozpoczętego w środę w Londynie - choć odbywającego się tylko w formie zdalnej - dwudniowego dorocznego posiedzenia banku. Dokładnych rezultatów głosowania na razie nie podano. Zgodnie z regulaminem, do zwycięstwa kandydat musi otrzymać głosy większości gubernatorów, którzy muszą jednocześnie reprezentować większość ich siły głosów.

Początkowo zarówno posiedzenie, jak i wybory nowego prezesa miały się odbyć w maju, ale zostały przełożone z powodu epidemii koronawirusa.

EBOiR został utworzony w 1991 roku, a jego zadaniem było udzielanie pomocy byłym komunistycznym krajom z Europy Środkowo-Wschodniej w przejściu do gospodarki rynkowej. Obecnie jego członkami jest 69 państw, z czego 38 na trzech kontynentach to odbiorcy inwestycji.



Resort finansów na swoim profilu Twitterowym zamieścił gratulacje ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusza Kościńskiego, który napisał, że było dla niego przyjemnością konkurować z francuską o prezesurę banku. "Życzę Odile jak największych sukcesów" - zaznaczył.





Jego zdaniem, przegrana to dowód, iż w takich rozgrywkach wiąż dominują duże kraje, a kluczowe znaczenie ma siła kapitału w EBOR. Przez 29 lat istnienia EBOR trzykrotnie prezesami byli przedstawiciele Francji, dwukrotnie - Niemiec, a raz - Wielkiej Brytanii.Jak podkreślił Kościński, z nieoficjalnych informacji wynika że decyzja poparcia kandydata była koordynowana w takich gremiach jak G20. To dowód, że słuszne są aspiracje Polski do wejścia do tego grona - ocenił minister. Zauważył też, że wygrana Francji jest też efektem poparcia przez wiele krajów z Afryki i Azji. "To z kolei pokazuje, że słuszne są aspiracje Polski do większego polityczno-ekonomicznego zaangażowania się naszego kraju w tych regionach świata" - uważa Kościński.Zwrócił też uwagę, że wielu udziałowców oczekiwało od Polski graduacji, czyli zaprzestania pożyczania środków z Banku, jeśli nasz kraj zamierza mieć swojego prezesa. Polska nie mogła na takie warunki się zgodzić - zaznaczył Tadeusz Kościński.Jak przypominało ministerstwo finansów, w ramach prezentacji kandydatury ministra Kościńskiego, na przestrzeni ostatniego półrocza, przeprowadzono dziesiątki rozmów zarówno samego ministra jak i pozostałych przedstawicieli rządu, NBP oraz polskiej dyplomacji. Takie rozmowy to nie tylko promocja samego kandydata, ale i gospodarki, historii i dokonań kraju, który reprezentuje - ocenia MF.