Reperkusje wydarzeń w Afganistanie możemy odczuć w Polsce

W Afganistanie trwa operacja ewakuacyjna na dużą skalę, a świat nie otrząsnął się jeszcze z zaskoczenia, jakim było przejęcie kraju przez talibów w 10 dni. Żołnierze 300-tysięcznej, dobrze uzbrojonej armii, poddawali się bez walki na widok pikapów z talibskimi bojownikami. To wciąż dopiero początek. My też mamy się czego obawiać.

Talibowie wygrali sprytem i pieniędzmi

Skutki odczuje Europa

Emigranci od Łukaszenki?

Nieudana próba budowy demokracji

Kwitnący narkobiznes

- 300 tysięcy miały liczyć wszystkie siły afgańskie łącznie z policją, pogranicznikami i Afgańską Armią Narodową. Wszyscy funkcjonariusze, którzy nosili broń. Nie spodziewałem się, że przejęcie Afganistanu przez Ruch Talibów będzie tak szybkie, ale prawdopodobnie u genezy tego tempa leży jakiś układ, który istniał pomiędzy częścią rządu afgańskiego a talibami. Był on, oczywiście, nieoficjalny. To tempo wynikało z zakulisowych porozumień, o których świat nie wiedział - precyzuje w rozmowie z WNP.PL Jakub Gajda, ekspert Fundacji im. K. Pułaskiego, zajmujący się problematyką bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie i Afganistanie.Już wiele miesięcy temu prezydent Donald Trump w swojej kampanii wyborczej zadeklarował wyjście z Afganistanu. - Decyzja Joe Bidena przypieczętowała los tego kraju. Przejęcie władzy było tylko kwestią czasu - mówi Jakub Gajda.Uważa też, że w jakiejś mierze talibowie wygrali sprytem i pieniędzmi. Talibowie nadal są sponsorowani przez Pakistan i inne państwa czy organizacje, które mają w tym swoje cele, ale przede wszystkim nabrali doświadczenia - dobierają taktykę do współczesnych uwarunkowań.- To już nie ci talibowie, którzy opanowali Afganistan w drugiej połowie lat 90. poprzedniego stulecia. Przez czas funkcjonowania w ukryciu dostosowywali się do rzeczywistości, o czym przekonują zdjęcia, jak choćby to pokazujące talibów bawiących się elektrycznymi samochodzikami w lunaparku, mające świadczyć, że nie są już obecnie tacy straszni i „koraniczni” - twierdzi Gajda.Jego zdaniem bardzo dużo zyskali sprytem. Są teraz w stanie prowadzić skutecznie negocjacje. Mają w tym doświadczenie międzynarodowe. Rozmawiali wielokrotnie z delegacjami z Chin, Iranu, państwami azjatyckimi, Amerykanami. Byli do nich dużo lepiej przygotowani niż w latach 90., kiedy wprowadzili prawo szariatu i egzekwowali je brutalnie.- Co nie znaczy, że w perspektywie czasu nie wprowadzą ponownie restrykcji, które będą godziły w prawa Afgańczyków, prawa kobiet, bezpieczeństwo tych, którzy współpracowali z marionetkowym, ich zdaniem, rządem - podkreśla Gajda.Czy to, co się dzieje obecnie w Afganistanie, to blamaż USA? Amerykanie od II wojny światowej nie wygrali żadnej wojny, nie licząc zwycięskiej kampanii Pustynna Burza w Iraku.- Stanom Zjednoczonym na pewno nie zależy na stabilizacji stosunków między silnymi państwami w Azji. Stabilny Afganistan doprowadziłby do zacieśnienia współpracy pomiędzy Chinami a Islamską Republiką Iranu, co jak wiemy, nie byłoby na rękę Waszyngtonowi - uważa Gajda.Według niego odejście z Afganistanu i przejęcie władzy jeszcze przed deklarowaną datą całkowitej ewakuacji amerykańskich wojsk i pracowników to zapewne blamaż, ale jego konsekwencji Amerykanie nie będą odczuwali.- Jego skutki możemy odczuć my, w Europie, jako część świata zachodniego. Chodzi w tym głównie o kryzys migracyjny, który już od wielu miesięcy narasta. Polska jako państwo peryferyjne staje się krajem bezpośrednio narażonym na jego skutki. Zwłaszcza w kontekście otwierania się nowego szlaku przemytników ludzi przez terytorium Białorusi - zaznacza.Nasze ośrodki dla cudzoziemców już w tej chwili są przepełnione. Funkcjonariusze straży granicznej nie są w stanie poradzić sobie z tym, co już dzieje się na granicy. Trudno sobie wyobrazić, co mogłoby się stać, gdyby w efekcie zaostrzenia przez talibów restrykcji względem społeczeństwa albo eskalacji konfliktu wewnętrznego do Polski i Europy miała dotrzeć większa fala uchodźców.Na niebezpieczeństwo naporu emigrantów z Białorusi do Polski zwraca uwagę w rozmowie z WNP.PL Jarosław Kociszewski, ekspert Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju Stratpoints.- Al-Kaida w takiej formie, jak była 20 lat temu, nie istnieje. Świat się zmienił, zmieniły się sposoby walki, jedną z głównych metod walki z terroryzmem jest odcinanie źródeł finansowych. Ideologia ekstremistów islamskich istnieje, będzie ewoluowała. Czy talibowie dadzą im schronienie, czas pokaże. Nie ma natomiast wątpliwości, że Łukaszenka z emigrantów zrobił swoją broń - uważa Kociszewski.Przypomina, że Al-Kaida swego czasu bardzo ściśle współpracowała z Ruchem Talibów i wielu spośród niebezpiecznych ludzi związanych z ruchami o charakterze zbrojnym terrorystycznym wyszło już z afgańskich więzień na wolność.- Z pewnością niektórzy z nich wrócą do swojej działalności, niebezpiecznej przede wszystkim w regionie. Szybko jednak może też przyczynić się to do wzrostu zagrożeń terrorystycznych w innych częściach świata, bo terroryzm jest zjawiskiem globalnym - dodaje.Jak się dowiadujemy, obecnie na polsko-białoruskiej granicy koczuje 50 uchodźców. Ta liczba zapewne wzrośnie i ludzie ci będą starali się dostać do Europy, w tym do Polski. Zależy to od rozwoju sytuacji w Afganistanie. Świat stał się globalną wioską i problemy krajów odległych tysiące kilometrów od Polski szybko mogą stać się naszymi.Dziś pewne jest to, że nie udana okazała się próba budowa demokracji w Afganistanie pod amerykańską czy NATO-wską kuratelą.Jest jeszcze jedno zagrożenie, którego Europie nie da się najpewniej uniknąć. Z prawie 16-milionowej ludności Afganistanu 80 proc. to rolnicy. W miastach żyje 20 proc. ludności. W kraju nie ma prawie żadnego przemysłu, za to na ogromną skalę uprawia się tu mak i produkuje narkotyki.Zobacz też: Samolot z ewakuowanymi Polakami i współpracownikami z Kabulu wystartował z Uzbekistanu

W ostatnim roku, mimo pandemii, uprawy maku wzrosły w Afganistanie o 37 proc. Szacuje się, że mak uprawia się w ponad połowie afgańskich prowincji. Obszar tych upraw w Afganistanie oszacowano w 2020 r. na 224 tys. hektarów.Amerykanie próbowali ukrócić narkobiznes, ale bez rezultatu. Rekordowe dochody z produkcji opiatów odnotowano w 2017 r. Wyniosły 1,4 mld dol., co stanowiło ok. 7 proc. PKB Afganistanu.Aby Afgańczycy zrezygnowali z tego biznesu, trzeba by im zaproponować "rekompensatę" w wysokości zysków z produkcji narkotykowego surowca. Talibowie na pewno rozkręcą biznes, który przynosi takie dochody. Europa jest ważnym odbiorcą tych narkotyków.