Restart 9. największego państwa świata to zła wiadomość dla Rosji

Zwycięstwo Kasyma-Żomarta Tokajewa w wyborach prezydenckich oznacza kontynuację reform. Czy to również będzie zwycięstwo Kazachstanu?

W trakcie 7 lat swojej ostatniej kadencji Kasym-Żomart Tokajew musi podjąć ważne decyzje w dwóch kluczowych obszarach – polityki zagranicznej i gospodarczej.

Wielowektorowa polityka zagraniczna oparta o związki z USA, UE, Chinami i Turcją jest próbą stworzenie stabilnego, choć niejednolitego systemu bezpieczeństwa.

Niemniej, pierwszoplanowym celem jest neutralizacja potencjalnego zagrożenia ze strony Rosji oraz coraz bardziej zauważalnych prób destabilizacji regionu przez skrajnie islamskie ugrupowania w Afganistanie.

20 listopada odbyły się w Kazachstanie wybory prezydenckie. Zaskoczenia nie było, bowiem zdecydowanie wygrał je urzędujący prezydent. Tradycyjnie proces wyborczy, osoba zwycięzcy i rozmiar wygranej wzbudziły kontrowersje wśród opozycji oraz działaczy organizacji prodemokratycznych i praw człowieka. Taki scenariusz chyba już na stałe wpisał się w procesy wyborcze Azji Centralnej. Te wybory pod względem powyższych kryteriów pozornie nie różnią się od innych, również tych przeprowadzonych w marcu w autorytarnym Turkmenistanie.

Kontrowersje przed wyborami prezydenckimi w Kazachstanie

Rok 2022 był dla Kazachstanu szczególnie trudny. Po krwawych wydarzeniach styczniowych nastąpiła rosyjska agresja na Ukrainę, a w konsekwencji załamanie dotychczasowych szlaków dystrybucji, których Kazachstan był istotnym beneficjentem. Prezydent Kasym-Żomart Tokajew stanął więc przed trzema równoległymi wyzwaniami: uniknięcia kolejnej fali społecznych niepokojów, zapewnienia stabilnego rozwoju i minimalizacji skutków globalnego kryzysu energetycznego oraz aktywny udział w tworzeniu nowego systemu bezpieczeństwa regionalnego.

Przed wyborami Kazachowie wzięli udział w głosowaniu nad zmianami w konstytucji, które objęły m.in. wydłużenie kadencji prezydenckiej z 5 do 7 lat z jednoczesnym ograniczeniem do maksymalnie 2 kadencji na tym stanowisku. Pojawiły się oczywiście obawy, że podobne zmiany (z 7 lat do 5) stosował prezydent Nursułtan Nazarbajew, co pozwoliło mu rządzić nieprzerwanie przez 27 lat. Tokajew uciął te spekulacje, wskazując że sytuacja społeczna i geopolityczna jest zupełnie inna, a jego celem jest realizacja zaproponowanego w marcu programu reform administracyjnych i gospodarczych Nowy Kazachstan, ogłoszona w marcu.

Wybory demokratyczne, ale obaw o równoprawny dostęp pozostały

Dynamika działań władz – zmiana konstytucji, reformy administracyjne i ogłoszenie terminu wyborów w zaledwie parę miesięcy – spowodowało negatywną reakcję opozycji. Oprócz podejrzeń o umacnianie władzy, poprzez „czystkę” wśród wpływowych polityków i największych biznesmenów, kontrowersje wzbudził krótki nieco ponad miesięczny okres od ogłoszenia terminu wyborów prezydenckich do ich przeprowadzenia.

O ile sam proces wyborczy pod względem transparentności nie budzi kontrowersji ani opozycji, ani obserwatorów zagranicznych, to podniesione są krytyczne głosy dotyczące braku realnej opozycji. Co prawda, znacznie złagodzono wymagania dotyczące rejestracji partii, komitetów wyborczych i kandydatów, ale nadal pojawiają się zarzuty o szykanowanie opozycyjnych ugrupowań i podejmowanie kroków prawnych uniemożliwiających im funkcjonowanie w przestrzeni politycznej.

Faktem jest, że do wyborów stanęło zaledwie sześciu kandydatów, z których żaden oprócz prezydenta nie był szerzej znany w społeczeństwa. To oczywiście wpłynęło na ostateczny wynik wyborów, choć z drugiej strony tylko niecałe 6 proc. zadeklarowało, że nie zagłosowało na żadnego z kandydatów, czyli oddało głos nieważny.

Według danych Centralnej Komisji Wyborczej na urzędującego prezydenta zagłosowało ponad 81,31 proc. wyborców, na drugim miejscu znalazł się kandydat partii wiejskiej Auyl, Żiguli Dairabajew, który uzyskał 3,42 proc. głosów. Wyniki pozostałych czterech kandydatów zaledwie przekraczały 2 proc.. Frekwencja była relatywnie wysoka i wyniosła ponad 69 proc., w tym wśród głosujących za granicą ponad 84 proc.

Do kontroli przebiegu wyborów w ponad 10 tysiącach lokali zaangażowano 532 obserwatorów z 10 organizacji międzynarodowych, m.in. przedstawiciele Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Wspólnoty Niepodległych Państw, Szanghajskiej Organizacji Współpracy, Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym i Organizacji Państw Turkijskich. Ponadto 109 obserwatorów z 35 państw i 254 zagranicznych reporterów.

Na powyborczych wystąpieniach żadna z organizacji, ani tych, od których krytyki trudno oczekiwać (SOW czy OUBZ), ani stojących na straży demokracji (OBWE) nie wskazały na jakiekolwiek nieprawidłowości. Przewodnicząca obserwatorów OBWE, Urszula Gacek, zwróciła jednak uwagę, że proces przedwyborczy wciąż wymaga reform, zwłaszcza w zakresie szeroko rozumianej równoprawnej konkurencyjności kandydatów oraz zapewnienia faktycznego pluralizmu sceny politycznej.

Plany i wyzwania na 7-letnią kadencję prezydenta Tokajewa

Decyzja prezydenta Tokajewa o potrzebie wydłużenia kadencji prezydenckiej do 7 lat i zorganizowania przedterminowych wyborów była podyktowana wyzwaniami przed jakimi stanął Kazachstan. Przywódca republiki potrzebuje bowiem legitymizacji społecznej dla realizacji zaproponowanych reform i czasu na ich przeprowadzenie. A sytuacja jest trudna.

Gospodarka republiki silnie odczuwa kryzys wywołany napaścią Rosji na Ukrainę, co spowodowało załamanie szlaków dystrybucji z Azji Centralnej do Europy oraz kryzys energetyczny i żywnościowy. Równolegle przestał w zasadzie istnieć oparty na Rosji dotychczasowy system bezpieczeństwa regionalnego. A na to wszystko nakładają się społeczne oczekiwania reform administracyjnych i kontynuowanie procesu demokratyzacji kraju.

Trudno więc oczekiwać, aby w tak trudnej sytuacji społeczeństwo powierzyło przywództwo kraju mało znanemu politykowi, nie mającemu silnego umocowania ani w regionalnych układach politycznych ani tym bardziej globalnych. Te kryteria spełnia jedynie prezydent Tokajew, który zarazem jako autor Nowego Kazachstanu powinien wziąć pełną odpowiedzialność za jego implementację i skutki.

Zwycięstwo urzędującego prezydenta wydaje się też być pozytywnie odebrane w Europie. Zapewne zadecydował o tym korzystny wizerunek Tokajewa, który podczas ostatnich wizyt na obszarze UE stał się politykiem rozpoznawalnym i szukającym zbliżenia z Europą.

W trakcie 7 lat swojej ostatniej kadencji Tokajew musi podjąć ważne decyzje w dwóch kluczowych obszarach – polityki zagranicznej i gospodarczej. Wobec zmian w geopolitycznej regionalnej układance koniecznością stała się możliwie szybka dywersyfikacja kierunków polityki zagranicznej, a co za tym idzie również rebalans w polityce gospodarczej i bezpieczeństwa. Już przed wyborami decyzje i kroki podejmowane przez prezydenta wskazywały na realizację trzech trendów: stopniowego, wyważonego i przemyślanego rozluźniania więzi z Rosją, wzmocnienia relacji z Turcją i Chinami oraz nawiązanie współpracy gospodarczej z Unią Europejską.

Zarówno Pekin, jak i Ankara odgrywają fundamentalna rolę gwarantów bezpieczeństwa regionalnego, co ma istotne znaczenie wobec nieobliczalnych decyzji prezydenta Putina. Prezydent Tokajew będzie zapewne grał na rzecz ograniczenia dominacji Chin, bowiem taka zależność może w długim okresie prowadzić do problemów gospodarczych i zepchnięcia Kazachstanu z torów politycznych wiodących do demokratyzacji i zbliżenia z zachodem. Stąd pełna otwartość na aktywne działania Turcji we wzmacnianiu jej pozycji regionalnej oraz częste wizyty władz kazachskich w Brukseli. Ankara jest bardzo istotna z punktu widzenia nowych szlaków dystrybucji po zamknięciu Ukrainy i Rosji. Turcja staje się nie tylko militarnym gwarantem bezpieczeństwa żeglugi na Morzu Czarnym, ale również kluczowym państwem tranzytowym na szlaku do Europy.

Wielowektorowa polityka zagraniczna oparta o związki z USA, UE, Chinami i Turcją jest próbą stworzenie stabilnego, choć niejednolitego systemu bezpieczeństwa. Niemniej, pierwszoplanowym celem jest neutralizacja potencjalnego zagrożenia ze strony Rosji oraz coraz bardziej zauważalnych prób destabilizacji regionu przez skrajnie islamskie ugrupowania w Afganistanie. Dodatkowo w tak skomponowanym układzie żaden z partnerów Kazachstanu nie będzie miał dominującego wpływu na politykę wewnętrzną republiki.

W ostatnich miesiącach najbardziej aktywne działania władz kazachskich można zaobserwować w relacjach z Unią Europejską. Fundamentem tej współpracy jest zapewnienie dostaw surowców energetycznych z kazachskich złóż bezpośrednio na obszar UE, co zarówno Astanie, jak i Brukseli pozwoliłoby na szybkie uniezależnienie od Moskwy i stopniowe załatanie dziury między wolumenem dostaw a rosnącym popytem.

To, co trzeba podkreślić, to rozwój bilateralnej współpracy energetycznej, która została rozszerzona na unijne wsparcie „zielonej” transformacji kazachskiej gospodarki i osiągnięcia przez nią węglowej neutralności do 2060 r. UE zachęca państwa członkowskie do inwestycji w energetykę odnawialną w Kazachstanie, jak również dopuszcza w przyszłości do włączenia republiki jako dostawcy do unijnego systemu energetycznego.

Dla Kazachstanu relacje z UE, których gwarancją kontynuacji jest prezydent Tokajew, są kluczowe dla zapewnienia długookresowego stabilnego ekonomicznego i społecznego rozwoju oraz stopniowej transformacji w nowoczesną, zdolną do konkurowania na rynku globalnym gospodarkę.

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma