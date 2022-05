Restauracje McDonald's w Rosji niebawem zmienią nazwę

McDonald's największa na świecie sieć restauracji oferująca hamburgery podjęła decyzję o ostatecznym wycofaniu się z Rosji i sprzedaży 847 lokali gastronomicznych własnych i franczyzowych. Kupującym jest multimilioner Aleksander Grovor, który przedstawił amerykańskiej spółce do akceptacji dwie nazwy, pod którymi będzie funkcjonować nowa sieć. Są to "Fun and Tasty" oraz "The Same One".

Po wybuchu wojny w Ukrainie i wprowadzeniu międzynarodowych sankcji na kontaktu handlowe z Rosją koncern McDonald's podjął decyzję o czasowym zamknięciu 847 restauracji działających w całym kraju. Kolejnym punktem było wystawienie całego biznesu na sprzedaż. Jak napisano opublikowanym komunikacie, dalsze posiadanie sieci w Rosji nie jest już możliwe, ani zgodne z wartościami wyznawanymi przez tę korporację.

Kilka dni temu podpisano wstępne porozumienie dotyczące transakcji przejęcia lokali wraz z wyposażeniem, zobowiązań wobec dostawców, władz lokalnych i finansowych. Dodatkowym warunkiem jest utrzymanie na etatach przez co najmniej dwa lata wszystkich 62 tysięcy pracowników. Kupcem jest rosyjski multimilioner Aleksander Grovor.

Strony nie ujawniły wartości sprzedaży, jednak kilka dni po zamknięciu lokali McDonald's dokonał odpisów z tytułu utraty wartości na 1,2-1,4 miliarda dolarów.

Teraz do rozstrzygnięcia pozostała tylko nazwa przyszłej sieci gastronomicznej. Do rosyjskiej Agencji Ochrony Patentowej i Marek Handlowych zgłoszono dwie nazwy "Fun and Tasty" oraz "The Same One", którą przedstawiciele amerykańskiego koncernu mają ostatecznie zaakceptować jako niekonkurencyjną.

McDonald's otworzył w Rosji pierwszy lokal 31 stycznia 1990 roku w Moskwie na placu Puszkina. W pierwszym dniu obsłużono prawie 30 tysięcy klientów.

