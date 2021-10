Reuters: Amerykańskie firmy lotnicze zobowiążą się do zerowej emisji netto do 2050 r.

Amerykańscy producenci przemysłu lotniczego i kosmicznego są gotowi wzmocnić cel klimatyczny, zobowiązując się do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 r., takie zobowiązanie zostanie omówione przez globalne linie lotnicze w poniedziałek - informuje Reuters.

Amerykańskie Stowarzyszenie Przemysłu Lotniczego zobowiąże się w poniedziałek do współpracy z liniami lotniczymi i rządami, aby osiągnąć cel zerowej emisji netto do 2050 roku, dołączając do tworzonego konsensusu branży lotniczej, który obejmuje również lotniska - informuje Reuters powołując się na branżowe źródła.

Globalne linie lotnicze mają głosować nad podobną propozycją na dorocznym spotkaniu Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych w Bostonie również w poniedziałek.

Oczekuje się, że jeszcze w tym tygodniu zarejestruje się szersze lobby przemysłu lotniczego, Air Transport Action Group.

Organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska twierdzą, że wyłaniający się cel zerowy netto do 2050 r. nie idzie wystarczająco daleko i musi być egzekwowany przez działania rządów.

Lotnictwo odpowiada za około 3 proc. światowych emisji. "Lotnictwo nie osiągnie zera do 2050 r., chyba że zaakceptuje wiążące przepisy klimatyczne ustanowione na szczeblu krajowym" - powiedział Andrew Murphy, dyrektor ds. lotnictwa w Transport & Environment z siedzibą w Brukseli.

Projekt obejmuje komercyjnych producentów lotniczych, takich jak Boeing Co oraz dostawców Honeywell International i Spirit AeroSystems. Europejski producent samolotów Airbus już zapowiedział, że poprze projekt zerowej emisji do 2050 roku.

Aby pomóc w osiągnięciu nowego celu, producenci zobowiązali się do rozszerzenia inwestycji w nową generację technologii bardziej wydajnych samolotów, takich jak hybrydowe silniki odrzutowe, które mają wejść do służby w ciągu następnej dekady- podają źródła.

Linie lotnicze, lotniska i producenci przemysłu lotniczego naciskają na rządowe wsparcie dla zwiększenia produkcji zrównoważonego paliwa lotniczego (SAF).