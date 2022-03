Reuters: Biden, UE i G7 będą wywierać presję na Chiny w sprawie rosyjskiej inwazji na Ukrainę

Prezydent USA Joe Biden będzie zabiegał w Brukseli o skoordynowane wysiłki UE i G7, aby nie dopuścić, by Chiny dostarczały pomoc Rosji prowadzącej wojnę z Ukrainą - podaje w poniedziałek Reuters, powołując się na przedstawicieli amerykańskiej administracji.

Według "The Hill" Biden będzie w czwartek w Brukseli, gdzie weźmie udział w nadzwyczajnym szczycie NATO, zaplanowanym wcześniej szczycie UE i spotkaniu G7.

Waszyngton liczy na to, że podczas czwartkowego spotkania zapadną stosowne ustalenia z państwami G7, do których trafia mniej więcej jedna trzecia eksportu z Chin, co pozwoli na wywarcie zbiorowej presji na Pekin. Jak dotąd Chiny nie zareagowały na apele USA, by nie dostarczały pomocy dla Rosji - pisze Reuters.

Niektórzy dyplomaci oceniają, że Chiny mogą zmienić stanowisko w sprawie rosyjskiej agresji na Ukrainę, zważywszy że Pekin wydał ostatnio komunikaty, w których wzywa do zawarcia rozejmu i zwraca uwagę na gospodarcze koszty tej wojny dla globalnej gospodarki - relacjonuje Reuters.

W piątek Biden przedstawił prezydentowi ChRL Xi Jinpingowi konsekwencje jakie poniosą Chiny, jeśli dostarczą materialną pomoc Rosji prowadzącej wojnę z Ukrainą. Rozmowa nie przyniosła jednak rezultatów poza deklaracją obu przywódców, dotyczącą "wagi utrzymania otwartych kanałów komunikacji".