Reuters: Deutsche Welle wpisane na listę "zagranicznych agentów" w Rosji

Decyzją ministerstwa sprawiedliwości Rosji niemiecki nadawca telewizyjny i radiowy Deutsche Welle został wpisany na listę tzw. zagranicznych agentów w Rosji - poinformowała w poniedziałek agencja Reutera.

3 marca rosyjski państwowy organ nadzoru komunikacji Roskomnadzor zablokował dostęp do materiałów Deutsche Welle (obok m.in. BBC, Głosu Ameryki, Radia Wolna Europa/Radia Swoboda) na terytorium Rosji z powodu "rozpowszechniania nieprawdziwych informacji". Przyczyną tego postanowienia był przede wszystkim sprzeciw wobec sposobu relacjonowania inwazji Rosji na Ukrainę przez niezależne media.

Jak wskazuje portal Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, ustawa o zagranicznych agentach zmusza wszystkie organizacje pozarządowe, które otrzymują darowizny z zagranicy oraz angażują się w "działalność polityczną" (zwrot ten jest niedookreślony w ustawie), do wpisania się w oficjalnym rejestrze jako "agent zagraniczny". Ma to bardzo niekorzystne skutki dla działalności takiej organizacji; jest ona zobowiązana do oznaczania wszystkich swoich dokumentów i załączników wzmianką "agent zagraniczny", która w społeczeństwie rosyjskim niesie wiele negatywnych konotacji. Miano agenta zagranicznego powoduje też wiele innych problemów, m.in. ogranicza możliwość zaangażowania się cudzoziemców w działalność na rzecz takiego podmiotu, stanowi podstawę częstych i bezpodstawnych kontroli ze strony władz państwowych, prowadzi do problemów z rozliczeniem podatkowym i skutkuje kampaniami dezinformacyjnymi wymierzonymi w organizację.Deutsche Welle jest niemieckim nadawcą telewizyjnym i radiowym, założonym w 1953 roku. Materiały DW w internecie są dostępne w kilkudziesięciu językach, w tym po rosyjsku.