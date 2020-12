Reuters: do Argentyny wysłano tylko pierwsze dawki rosyjskiej szczepionki przeciw Covid-19

Pierwszy transport rosyjskiej szczepionki przeciw Covid-19 do Argentyny zawierał materiał przeznaczony jedynie do pierwszych dawek - informuje agencja Reutera, powołując się na dwa źródła. To wynik problemów z produkcją materiału przeznaczonego do drugich dawek.

Według źródła zbliżonego do procesu produkcji oraz źródła w rosyjskim rządzie problem wynika z tego, że w odróżnieniu od większości opracowywanych szczepionek przeciw Covid-19, druga dawka rosyjskiego preparatu Sputnik V zawiera inny rodzaj wirusowego wektora niż pierwsza i producenci mają kłopoty z zachowaniem stabilności tego drugiego preparatu. Jego produkcja jest też mniej wydajna.

W rezultacie w ubiegłym tygodniu do Argentyny wysłano 300 tys. sztuk pierwszej dawki produktu. Według zaleceń druga powinna zostać podana po trzech tygodniach. Transport do Argentyny był pierwszą dużą wysyłką rosyjskiej szczepionki do obcego kraju i rezultatem zatwierdzenia jej do użytku - jako drugi kraj po Białorusi - przez władze tego państwa. Decyzja o eksporcie wywołała kontrowersje w Rosji ze względu na niską dostępność szczepionki poza Moskwą.

Według moskiewskiego Instytutu im. Gamalei, który opracował szczepionkę, dwudawkowy preparat ma skuteczność na poziomie 91 proc., zaś ochrona, którą zapewnia pierwsza dawka, trwa ok. 3-4 miesiące. Rosyjski prezydent Władimir Putin twierdził natomiast, że skuteczność tylko pierwszej dawki szczepionki to ok. 85 proc.

Ani rosyjskie, ani argentyńskie władze nie odniosły się dotąd do doniesień Reutersa. Nie wiadomo też, kiedy i czy Argentyna otrzyma drugie dawki preparatu - pisze agencja.