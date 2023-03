Reuters: Egipt i Turcja porozumiały się w sprawie przywrócenia pełnych stosunków dyplomatycznych

Egipt i Turcja porozumiały się, że po blisko 10 latach podwyższą poziom dwustronnych relacji dyplomatycznych do szczebla ambasadorów - powiadomiła w sobotę agencja Reutera po rozmowach szefów MSZ obu państw w Kairze. Dołożymy starań, by w przyszłości nie dopuścić do ponownego zerwania naszych kontaktów - oświadczył szef tureckiej dyplomacji Mevlut Cavusoglu.

Negocjacje ze stroną turecką były "szczerze, pogłębione i transparentne" - podkreślił minister spraw zagranicznych Egiptu Sameh Shoukry. Dyplomata oznajmił, że rozmowy w sprawie przywrócenia ambasadorów odbędą się "we właściwym momencie". Cavusoglu złożył dalej idącą deklarację, bowiem zapowiedział powrót do pełnych stosunków dyplomatycznych z Egiptem "tak szybko, jak to możliwe" - czytamy w depeszy Reutersa.

"Jestem bardzo zadowolony, że podejmujemy konkretne kroki w celu normalizacji relacji z Egiptem" - podkreślił szef tureckiego MSZ.

W listopadzie 2013 roku, kilka miesięcy po obaleniu egipskiego prezydenta Mohammeda Mursiego, Egipt i Turcja obniżyły rangę swoich przedstawicieli dyplomatycznych w obu krajach do szczebla charge d'affaires. Władze w Kairze uznały wówczas ambasadora Turcji za persona non grata i poprosiły go o opuszczenie kraju, uzasadniając to postanowienie ingerencją tureckich władz w wewnętrzne sprawy Egiptu. W odpowiedzi Turcja podjęła identyczną decyzję wobec egipskiego ambasadora w Ankarze.