Kluczowe postaci kampanii domagających się od niemieckiego rządu zmiany stosunku do Ukrainy i zaprzestania pomocy temu krajowi mają powiązania z państwem rosyjskim lub skrajną prawicą - wynika ze śledztwa agencji Reutera, w którym zidentyfikowano wielu głównych przedstawicieli tego ruchu.

We wrześniu 2022 roku na placu pod iglicami gotyckiej katedry w Kolonii zebrało się około 2 tys. demonstrantów, aby wezwać rząd Niemiec do zerwania z zachodnią koalicję wspierającą Ukrainę i do zawarcia pokoju z Rosją - napisała agencja w opublikowanym we wtorek artykule.

"Musimy przestać być wasalami Amerykanów" - oświadczył na demonstracji niemiecki polityk skrajnej prawicy Markus Beisicht. Tłum klaskał i wymachiwał rosyjskimi i niemieckimi flagami.

"Była to tylko jedna z wielu okazji - w internecie i na ulicach miast - podczas których domagano się, aby Berlin ponownie rozważył swoje wsparcie dla Ukrainy. To wezwanie odnosi się do głębokich powiązań między Niemcami i Rosją, w tym do kilku milionów osób rosyjskojęzycznych mieszkających w Niemczech, do spuścizny sowieckich więzi z komunistycznymi Niemcami Wschodnimi i dziesięcioleci zależności Niemiec od rosyjskiego gazu. Stawka jest wysoka: jeśli Niemcy, największa gospodarka Unii Europejskiej odwrócą się od Kijowa, europejska jedność wobec wojny ulegnie załamaniu" - oceniono w artykule.

Agencja ustaliła tożsamość kluczowych dla prorosyjskiego ruchu w Niemczech postaci na podstawie mediów społecznościowych i innych publicznie dostępnych informacji. W ten sposób zidentyfikowano m.in. dwóch mężczyzn obecnych na opisanym proteście w Kolonii. Pierwszy z nich, Max Schlund, którego oryginalne nazwisko to Rostisław Tesluk to były oficer rosyjskich sił powietrznych. W ostatnich miesiącach podróżował na kontrolowaną przez Rosję wschodnią Ukrainę. Niedawno rosyjska agencja rządowa zapłaciła za jego bilet lotniczy do Moskwy na konferencję, na której głównym mówcą był prezydent Władimir Putin - odkryła agencja.

"Przysadzisty sąsiad Schlunda stojący w pobliżu sceny, niejaki Andriej Charkowski, należy do stowarzyszenia kozaków, które wspiera kampanię wojskową Moskwy na Ukrainie" - pisze agencja Reutera.

Twarzą protestu w Kolonii była partnerka Schlunda, pochodząca z Ukrainy, a aktualnie mieszkająca w Niemczech Jelena Kołbasnikowa. Wykrzykiwała powtarzany przez tłum slogan: "Pokój. Wolność. Samostanowienie!". Wraz ze Schlundem zorganizowała demonstrację i szereg innych prorosyjskich wydarzeń, rozpowszechniając je przy pomocy ulotek i mediów społecznościowych - odkryła agencja.

Kołbasnikowa zyskała status celebrytki w niektórych anty-establishmentowych kręgach w Niemczech w 2022 roku po tym, jak stwierdziła, że została zwolniona z pracy pielęgniarki z powodu rzekomej rusofobii. Nie było możliwe niezależne zweryfikowanie oskarżenia Kołbasnikowej. Gdy Kołbasnikowa zwraca się do zwolenników polityki prorosyjskiej nie popiera wprost inwazji Rosji na Ukrainę, a skupia się na wpływie konfliktu na Niemców zaniepokojonych rosnącymi rachunkami za ogrzewanie.

Niemieckie władze powiązały jedną z osób zidentyfikowanych przez agencję Reutera z ideologią skrajnej prawicy. Zidentyfikowany przez agencję Wiaczesław Seewald prowadzi niemieckojęzyczny kanał na Telegramie o nazwie "Putin Fanclub" i wezwał na początku ubiegłego roku do szturmu na niemiecki parlament. "Putin Funclub" regularnie publikuje zdjęcia Putina, informuje o jego publicznych wystąpieniach oraz niemieckie tłumaczenia jego przemów. Kanał subskrybuje 36 tys. osób.

W wyniku analizy niemieckojęzycznych kanałów na Telegramie, Reuters oszacował, że co najmniej na 27 z nich regularnie publikowane są prokremlowskie wpisy, a łączna liczba ich subskrybentów wynosi 1,5 mln osób.

Seewald opisywał w internecie swoją sympatię dla prawicowej partii AfD. W 2017 roku opublikował selfie z Bjoernem Hoecke, politykiem AfD.

Niektóre prorosyjskie grupy w Niemczech skupiły uwagę na kryzysie humanitarnym w Donbasie spowodowanym, jak mówią, przez siły ukraińskie celowo ostrzeliwujące cele cywilne. To stanowisko, które Kijów i jego sojusznicy uważają za nieprawdziwe, jest kolejnym, które odzwierciedla narrację forsowaną przez Kreml - pisze agencja. Jedną z takich grup są "Niemiecko-rosyjskie dusze", której prezesem jest Jan Riedel, entuzjasta motocykli z Niemiec Wschodnich. Jego grupa prawie codziennie publikuje zdjęcia na swoich kanałach społecznościowych, pokazując, jak utrzymuje, następstwa ukraińskich ataków artyleryjskich na budynki mieszkalne i infrastrukturę cywilną w regionie Donbasu.

Reuters wywnioskował, że niektórzy z najgłośniejszych agitatorów na rzecz zmiany niemieckiej polityki mają dwie twarze. Część z nich używa pseudonimów i ma nieujawnione powiązania z Rosją i rosyjskimi podmiotami objętymi sankcjami międzynarodowymi lub skrajnie prawicowymi organizacjami.