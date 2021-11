Reuters: liczba zakażeń koronawirusem na świecie przekroczyła 250 mln

Liczba zakażeń koronawirusem na świecie przekroczyła 250 mln, a średnio co trzy miesiące rośnie o kolejne 50 mln - podał Reuters w poniedziałek, powołując się na własne obliczenia. Niektóre kraje Europy Wschodniej notują rekordowe bilanse nowych infekcji - zauważa.

Z analizy brytyjskiej agencji wynika, że ponad połowę wszystkich nowych zakażeń rejestruje się na Starym Kontynencie, około 1 mln nowych przypadków co cztery tygodnie. Rekordowe liczby infekcji notuje się w Grecji, Rosji i na Ukrainie. Państwa Europy Wschodniej mają jedne z najniższych wskaźników wyszczepienia przeciw Covid-19 - zauważa Reuters.

Pomimo takich doniesień eksperci do spraw zdrowia uważają, że wiele krajów najgorszy okres pandemii ma już za sobą dzięki szczepionkom przeciw Covid-19 i odporności nabywanej w sposób naturalny. Ostrzegają jednak, że nadchodząca zimniejsza pogoda i związane z okresem świątecznym spotkania mogą zwiększyć liczbę zakażeń.

"Uważamy, że do końca 2022 roku uda nam się zapanować nad wirusem (...) znacznie zmniejszyć liczbę poważnych przypadków (Covid-19) i zgonów" - mówiła w ubiegłym tygodniu główna ekspertka Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ds. epidemii Maria Van Kerkhove.

Według danych z portalu Our World in Data, opierających się na zestawieniach i statystykach Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w USA, ponad połowa światowej populacji nie otrzymała dotąd ani jednej dawki szczepionki przeciw Covid-19.

WHO wraz z innymi organizacjami pomocowymi w październiku zaapelowały do przywódców 20 największych gospodarek świata, by utworzyły fundusz opiewający na 23,4 mld dolarów, który ma pomóc zaopatrzyć najbiedniejsze kraje na następne 12 miesięcy w szczepionki przeciw koronawirusowi, testy i leki.