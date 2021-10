Reuters: Ponad 5 milionów zgonów związanych z Covid-19

Zgony związane z COVID-19 na całym świecie przekroczyły w piątek 5 milionów - według danych Reutera. Wzrost liczby zgonów powoduje wariant Delta atakujący głównie niezaszczepionych.

Według Our World in Data https://ourworldindata.org/covid-vaccinations ponad połowa mieszkańców świata nie otrzymała jeszcze co najmniej jednej dawki szczepionki przeciw COVID-19.

Prawie ponad rok zajęło, aby liczba zgonów na COVID-19 https://tmsnrt.rs/34pvUyi osiągnęła 2,5 miliona, podczas gdy kolejne 2,5 miliona zgonów odnotowano w ciągu 236 dni, zgodnie z analizą Reutera.

Ponad połowa wszystkich zgonów na świecie zgłoszonych średnio w ciągu siedmiu dni miała miejsce w Stanach Zjednoczonych, Rosji, Brazylii, Meksyku i Indiach.

W ciągu ostatniego tygodnia globalnie odnotowywano średnio 8 000 zgonów dziennie, co odpowiada pięciu zgonom na minutę.