Reuters: Ponad 60 tys. zmarłych z powodu koronawirusa; zakażonych ponad 1,1 mln

Oficjalna liczba zmarłych z powodu infekcji nowym koronawirusem przekroczyła w sobotę poziom 60 tys. - wynika z zestawienia agencji Reuters. Liczba potwierdzonych zakażeń to już ponad 1,1 miliona.

Według statystyk prowadzonych przez agencję na bazie oficjalnych danych, liczba ofiar śmiertelnych to co najmniej 60 053. Przeprowadzone testy wykryły obecność wirusa u ponad 1,14 mln osób.

Mniejsze liczby - 1,05 mln chorych i 57 tys. zmarłych - podaje na swoich stronach Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Wynika to jednak z faktu, że statystyki WHO są rzadziej aktualizowane.

Jak dotąd pandemia w najbardziej dotkliwy sposób dotknęła Włochy, gdzie do soboty z powodu Covid-19 zmarło 14,6 tys. osób. Zarówno we Włoszech, jak i w drugiej pod względem zmarłych Hiszpanii (11 tys. ofiar) liczby codziennie stwierdzanych zgonów przestały rosnąć. W ciągu ostatnich dni najszybciej rosły statystyki zgonów w USA (1328 w ciągu ostatniej doby) i Wielkiej Brytanii (708). W USA jest też najwięcej potwierdzonych przypadków Covid-19 na świecie - ponad 276 tys.

Z zestawia agencji wynika, że spośród ponad 1,14 mln. zakażonych wirusem, wyzdrowiało dotąd ponad 228 tys.