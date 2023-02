Reuters: Szwajcarska debata o zniesieniu zakazu dostaw broni na Ukrainę nabiera tempa

Szwajcaria może zrezygnować z wieloletniego statusu neutralności i zezwolić na eksport broni na Ukrainę. Przedstawiciele kompleksu obronno-przemysłowego oraz nastroje społeczne skłaniają szwajcarskich polityków do podjęcia takiej decyzji, napisał w poniedziałek Reuters.

Reuters pisze, że nabywcy szwajcarskiej broni mają prawny zakaz jej reeksportu, a to ograniczenie, zdaniem niektórych przedstawicieli krajowego przemysłu zbrojeniowego, szkodzi obecnie handlowi.

Wezwania ze strony europejskich sąsiadów Szwajcarii, by zezwolić dostawy broni do Kijowa, stają się coraz głośniejsze w związku z intensyfikacją rosyjskiej ofensywy, co skłoniło dwie parlamentarne komisje bezpieczeństwa do zalecenia złagodzenia przepisów dotyczących handlu bronią.

"Chcemy być neutralni, ale jesteśmy częścią świata zachodniego" - powiedział Thierry Burkart, lider centroprawicowej partii FDP, która przedstawiła rządowi propozycję zezwolenia na reeksport broni do krajów " szanujących jak Szwajcaria podobne wartości demokratyczne ".

"Nie powinniśmy używać weta, aby powstrzymać innych przed pomaganiem Ukrainie. Jeśli to zrobimy, poprzemy Rosję, która nie jest neutralna. Inne kraje chcą wesprzeć Ukrainę i zrobić coś dla bezpieczeństwa i stabilności Europy. Nie mogą zrozumieć, dlaczego "Szwajcaria musi powiedzieć nie" - powiedział Burkart w wywiadzie dla Reutera.

Media zwracają uwagę na niedawno opublikowany sondaż firmy socjologicznej Sotomo, który wykazał, że 55 proc. respondentów w Szwajcarii popiera zezwolenie na reeksport broni na Ukrainę.

Jak pisze Reuters, sprawa ta podzieliła prawicową Szwajcarską Partię Ludową (SVP), największą partię w niższej izbie parlamentu, która tradycyjnie mocno broniła neutralności.

"Pozwolenie na dostawy broni do kraju, który jest zaangażowany w konflikt zbrojny, zniszczy podstawy pokoju i dobrobytu w naszym kraju" - powiedział wiceprzewodniczący parlamentu David Zuberbuhler.

Jednak inny członek partii, zasiadający w izbie wyższej parlamentu Werner Salzmann, nie zgodził się z nim, wyrażając zaniepokojenie dodatkowymi szkodami dla szwajcarskiego sektora obronnego wynikającymi z polityki neutralności.

W styczniu Komisja Polityki Bezpieczeństwa Rady Narodowej Szwajcarii (niższa izba parlamentu) zatwierdziła wniosek i inicjatywę parlamentarną, która przewiduje zezwolenie na reeksport szwajcarskiej broni z krajów trzecich na Ukrainę .