Reuters: UE będzie w stanie obejść ewentualne weto Węgier w sprawie 50 mld euro pomocy dla Ukrainy

Unia Europejska będzie w stanie obejść ewentualne węgierskie weto i udzielić Ukrainie pomocy w wysokości 50 mld euro – poinformowała agencja Reutera, powołując się na unijnych urzędników.

UE ma sposób na obejście ewentualnego węgierskiego weta, ponieważ może poprosić każdy z pozostałych rządów UE o ustanowienie własnego pakietu pomocy dla Kijowa - przekazały źródła Reutersa. Łączna wielkość takiego wsparcia dwustronnego byłaby równa planowanej kwocie.

"Wolelibyśmy mieć Węgry na pokładzie, ale przychodzi taki moment, kiedy ludzie mają dość Budapesztu, trzymającego wszystkich w szachu. Choć obejście weta będzie męczące, to, w razie potrzeby, mamy takie rozwiązanie" - powiedział w rozmowie z agencją jeden z urzędników UE.

"Jeśli Węgry staną się przeszkodą dla niezbędnej jednomyślności, państwa członkowskie znajdą inny sposób, na przykład umowę międzyrządową lub gwarancje krajowe" - dodał inny urzędnik.

Komisarz UE ds. handlu Valdis Dombrovskis, cytowany przez Reutersa, wyraził nadzieję, że uda się jednak uniknąć alternatywnego scenariusza. Powołał się przy tym na ubiegłoroczną sytuację, kiedy Budapeszt blokował 18 mld euro pomocy Ukrainie, ale ostatecznie zgodził się na nią po uzyskaniu ustępstw ze strony Brukseli.

Rząd w Budapeszcie sprzeciwia się dalszej pomocy finansowej dla Ukrainy oraz w ogóle procesowi integracji europejskiej Kijowa m.in. z powodu wpisania węgierskiego banku OTP na ukraińską listę międzynarodowych sponsorów wojny, a także w związku z sytuacją ponad 100-tysięcznej mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu.

Choć bank OTP został usunięty z czarnej listy, to Budapeszt żąda teraz gwarancji, że na nią nie powróci. Z kolei wicepremier ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Olha Stefaniszyna powiedziała w czwartek, że Ukraina jest gotowa osiągnąć porozumienie z Węgrami w sprawie spełnienia wymogów UE dotyczących ochrony praw mniejszości narodowych.

"Ukraina nie jest gotowa do negocjacji w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej" - ocenił w piątkowym wywiadzie radiowym premier Węgier Viktor Orban. W środę rekomendację do rozpoczęcia rozmów akcesyjnych z Kijowem wydała Komisja Europejska.

Państwa członkowskie UE mają głosować nad pomocą dla Ukrainy na szczycie, który odbędzie się w połowie grudnia.