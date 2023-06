Reuters: Ukraina spełniła dwa z siedmiu wymogów warunkujących rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z UE

W raporcie Komisji Europejskiej, który zostanie opublikowany w tym tygodniu, znajdzie się ocena, że Ukraina spełniła dotychczas dwa spośród siedmiu wymogów warunkujących rozpoczęcie przez ten kraj negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską - ujawniła w poniedziałek agencja Reutera za informatorami w instytucjach UE zastrzegającymi sobie anonimowość.

Władze w Kijowie dokonały największych postępów w zakresie reformy sądownictwa i prawa medialnego. Wśród wymogów stawianych przed Ukrainą, wciąż oczekujących na wypełnienie, znalazły się też m.in. skuteczniejsza walka z korupcją i praniem brudnych pieniędzy, ograniczenie roli oligarchów w życiu publicznym, reforma Sądu Konstytucyjnego i organów ścigania, a także ochrona praw mniejszości narodowych - powiadomił Reuters.

Odnotowano pewne postępy, dlatego raport będzie "umiarkowanie pozytywny". Doceniamy starania Ukrainy m.in. w zakresie reformy sądownictwa i ujawniania przypadków korupcji, ale wciąż należy tam podjąć wiele kroków o kluczowym znaczeniu. Nie wszystko jest zadowalające - oceniły źródła agencji w Brukseli.

Jak podkreślono, czerwcowy raport KE to najnowsza aktualizacja dotycząca działań Ukrainy na rzecz integracji z UE, poprzedzająca bardziej formalną ocenę planowaną w październiku.

Władze w Kijowie mają nadzieję, że w grudniu 2023 roku państwa członkowskie UE podejmą decyzję o rozpoczęciu negocjacji z Ukrainą. Proces akcesji tego kraju do Unii będzie jednak trwał latami, ponieważ jego finalizacja nie wydaje się możliwa w realiach wojny z Rosją - przewiduje Reuters.

23 czerwca 2022 roku Komisja Europejska zdecydowała o przyznaniu Ukrainie i Mołdawii statusu kandydatów do Unii Europejskiej. 14 grudnia ubiegłego roku przewodniczący ukraińskiej Rady Najwyższej Rusłan Stefanczuk oświadczył, że parlament wypełnił wszystkie zalecenia KE niezbędne do rozpoczęcia negocjacji w sprawie przystąpienia Ukrainy do Unii.

Stefanczuk wymienił wówczas ustawy warunkujące podjęcie rozmów akcesyjnych z UE i uchwalone przez parlament w drugiej połowie 2022 roku. Były to ustawa o reformie Sądu Konstytucyjnego, a także ustawy o mediach i o mniejszościach (wspólnotach) narodowych. Polityk przypomniał, że w 2022 roku władze w Kijowie przyjęły też nowe regulacje dotyczące m.in. przeciwdziałania praniu pieniędzy i kontynuowały reformę sądownictwa.