Reuters: ukraińska prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie deportacji dzieci m.in. na Białoruś

Prokuratura Generalna w Kijowie wszczęła postępowanie w sprawie nielegalnych deportacji ponad 19 tys. dzieci z terenów Ukrainy okupowanych przez Rosję; śledztwo dotyczy wywózek osób niepełnoletnich m.in. na Białoruś - powiadomiła we wtorek agencja Reutera.

W ramach postępowania badane są przypadki bezprawnego umieszczania ukraińskich dzieci w tzw. obozach wypoczynkowych na Białorusi.

Prokuratura zareagowała na doniesienia białoruskich opozycjonistów przebywających poza granicami kraju, którzy raportowali, że reżim w Mińsku jest zaangażowany w zbrodnicze działania Kremla polegające na wywózkach osób niepełnoletnich z Ukrainy - ujawnił Reuters.

16 maja Stały Przedstawiciel RP przy UE Andrzej Sadoś poinformował ambasadorów pozostałych 26 krajów unijnych o udziale Białorusi w procederze nielegalnych deportacji ukraińskich dzieci. Dyplomata przedstawił informacje zawarte w liście, jaki otrzymał od Pawła Łatuszki, przedstawiciela tymczasowego rządu białoruskiego stworzonego przez działaczy opozycji.

Z listu wynika, że 2 tys. dzieci, w większości z okupowanych terytoriów Ukrainy, wywieziono na teren obozów wypoczynkowych i sanatoriów na Białorusi. Jedną z tych instytucji jest obóz "Dubrawa", należący do państwowej firmy Biełaruskalij. Nielegalne deportacje osób niepełnoletnich miały stać się możliwe na polecenie autorytarnego białoruskiego lidera Alaksandra Łukaszenki.

Władze Ukrainy wyjaśniały, że nie mają możliwości weryfikacji liczby wywiezionych dzieci podawanej przez Rosjan, którzy mówią nawet o setkach tysięcy. Dane ogłaszane przez stronę ukraińską na stronie childrenofwar.gov.ua dotyczą zweryfikowanych i potwierdzonych przez nią przypadków, jednak - jak zaznaczają Ukraińcy - nie są pełne.

Obecnie rządowa strona Children of War informuje o 19 392 przypadkach deportacji i sprowadzeniu do kraju 366 dzieci. Według tych danych w wyniku rosyjskiej agresji zginęło co najmniej 482 dzieci, a 982 zostało rannych; 395 dzieci policja uznała za zaginione.

Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) w Hadze wydał 17 marca nakaz aresztowania dyktatora Rosji Władimira Putina. Sędziowie uznali, że są realne podstawy, by sądzić, iż Putin jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji. MTK wydał jednocześnie nakaz aresztowania rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej, oskarżanej o te same zbrodnie, co Putin.