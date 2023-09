Reuters: USA prowadzą rozmowy z Wietnamem w sprawie dostaw uzbrojenia, w tym samolotów F-16

Stany Zjednoczone prowadzą rozmowy z Wietnamem w sprawie największego w historii kontraktu zbrojeniowego z tym krajem, obejmującego m.in. dostawy samolotów wielozadaniowych F-16; władze w Hanoi próbują pogłębić współpracę z USA w obawie przed Chinami, z którymi toczą spór terytorialny na Morzu Południowochińskim - ujawniła w sobotę agencja Reutera.

Amerykańsko-wietnamska umowa mogłaby zostać zawarta w ciągu najbliższego roku. Taki kontrakt byłby potwierdzeniem, że relacje obu państw, podniesione niedawno do rangi partnerstwa strategicznego, rzeczywiście nabrały nowego jakościowo wymiaru - powiadomił Reuters, powołując się na anonimowych informatorów z administracji prezydenckiej w Waszyngtonie.

Jak przypomniano, USA dostarczały dotychczas Wietnamowi głównie okręty straży przybrzeżnej i samoloty szkoleniowe, a 80 proc. uzbrojenia kupowanego przez Hanoi od zagranicznych producentów pochodziło z Rosji. Władze Stanów Zjednoczonych liczą, że dzięki nowemu porozumieniu, a także szerszej współpracy zbrojeniowej Wietnamu z Indiami i Koreą Południową, uda się w najbliższych latach odwrócić te tendencje.

W pierwszej połowie września z wizytą w Wietnamie gościł prezydent USA Joe Biden. Przywódca Stanów Zjednoczonych ogłosił wówczas, że Waszyngton i Hanoi zawarły umowę o "szerokim partnerstwie strategicznym". Wcześniej Wietnam miał tego rodzaju porozumienia tylko z Rosją, Indiami, Koreą Południową i Chinami.

Jak informował przed kilkoma tygodniami amerykański dziennik "New York Times", władze Wietnamu, które obawiają się narastającej presji ze strony Chin, potajemnie negocjują z Rosją w sprawie nowych kontraktów zbrojeniowych. Hanoi ma podejmować te działania pomimo międzynarodowych sankcji nałożonych na Kreml po rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Morze Południowochińskie postrzegane jest jako jeden z potencjalnych punktów zapalnych ewentualnego konfliktu w Azji. Chiny uznają prawie całe to morze za swoje własne terytorium, co stoi w sprzeczności z roszczeniami innych państw regionu, m.in. Wietnamu do poszczególnych części akwenu. Waszyngton oskarża Pekin o militaryzację tego morza.