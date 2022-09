Reuters: USA rozważają dodatkowe sankcje na Chiny, by powstrzymać je od inwazji na Tajwan

Stany Zjednoczone rozważają wdrożenie dodatkowego pakietu sankcji przeciwko Chinom, aby powstrzymać je od inwazji na Tajwan - informuje we wtorek Reuters. Zdaniem agencji Unia Europejska znalazła się pod dyplomatyczną presją Tajpej, aby zrobiła to samo.

Powołując się na źródła Reuters pisze, że w obu przypadkach chodzi o nałożenie sankcji, wykraczających poza środki już podjęte na Zachodzie w celu ograniczenia handlu z Chinami i chińskich inwestycji we wrażliwe technologie, takie jak chipy komputerowe i sprzęt telekomunikacyjny.

Według Reutersa źródła nie podały żadnych szczegółów na temat tego, co jest rozważane, ale opcja sankcji wobec drugiej co do wielkości gospodarki świata i jednego z największych ogniw globalnego łańcucha dostaw rodzi pytania o wykonalność tego pomysłu.

"Potencjalne nałożenie sankcji na Chiny jest o wiele bardziej złożonym działaniem, niż sankcje na Rosję, biorąc pod uwagę rozległe uwikłanie USA i sojuszników w chińską gospodarkę" - powiedział Nazak Nikakhtar, były wysoki rangą urzędnik ministerstwa handlu USA.

Reuters przypomina, że rozmowy w USA w sprawie sankcji na Chiny rozpoczęły się po inwazji Rosji na Ukrainę w lutym i nabrały naglącego charakteru po chińskiej reakcji na wizytę przewodniczącej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi na Tajwanie.

Zdaniem Reutersa rząd w Tajpei już nawiązał w tej sprawie kontakty z urzędnikami unijnymi, ale na razie poprosił jedynie, by Europa zaplanowała, jakie działania może podjąć, gdyby Chiny zaatakowały Tajwan i by ostrzegła Chiny, że poniosą konsekwencje ewentualnej napaści.