Reuters: zarząd MFW zaaprobował pakiet finansowy dla Ukrainy wartości 15,6 mld dolarów

Zarząd Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) zaaprobował w piątek wynegocjowany wcześniej pakiet finansowy dla Ukrainy wartości 15,6 mld dolarów, rozłożony na cztery lata - poinformowała agencja Reutera.

Zatwierdzona pożyczka to największy pakiet pomocowy przyznany Ukrainie od początku rosyjskiej inwazji na ten kraj i zarazem pierwszy duży kredyt, jakiego MFW udziela państwu zaangażowanemu w aktywne działania wojenne.

MFW porozumiał się w sprawie tego kredytu z przedstawicielami Ukrainy we wtorek. Jak poinformowano wtedy w komunikacie, wsparcie finansowe powinno umożliwić "wspieranie stopniowego ożywienia gospodarczego (Ukrainy) przy jednoczesnym stworzeniu warunków dla długoterminowego wzrostu w kontekście odbudowy powojennej i na drodze do wstąpienia do Unii Europejskiej".

Porozumienie zawarto po miesiącach rozmów między MFW a władzami Ukrainy. 15 marca w Warszawie zakończyły się negocjacje między dwiema stronami dotyczące wsparcia finansowego.