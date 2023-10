RFN: Eksperci: antyizraelską sieć terrorystyczną wspierają Iran, Katar i Rosja; więcej terroru można spodziewać się też w Niemczech

Terror przeciw Izraelowi ma wiele nazw: Hamas, Islamski Dżihad, Hezbollah, ale za tymi wszystkimi siatkami terrorystycznymi stoją takie siły jak Iran, Katar oraz Rosja – komentuje w dzienniku "Bild" Rebecca Schoenenbach, czołowa niemiecka ekspertka w dziedzinie islamizmu i międzynarodowego finansowania terroryzmu.

"Ojcem chrzestnym Hamasu i tego straszliwego terroru przeciwko Izraelowi jest Iran" - potwierdził były szef Federalnej Służby Wywiadowczej (BND) August Hanning. Uważa on irańskich mułłów za szczególnie odpowiedzialnych za ostatnie ataki Hamasu na Izrael.

"Złożoność planu i jego realizacji, a szczególnie fakt zaskoczenia Izraela sugeruje, że przygotowania i szkolenia nie odbywały się w Strefie Gazy. Jest wiele dowodów, że miało to miejsce w Iranie oraz przy pomocy państwa irańskiego" - uzasadnił Hanning.

"Hamas obawia się, że w przyszłości jego partnerami w świecie arabskim zostaną jedynie Iran i Katar. Poparcie dla Hamasu ze strony państw arabskich, a więc również finansowanie, maleje" - dodała Schoenenbach. "Państwa takie jak Arabia Saudyjska wycofują się, negocjując porozumienia pokojowe z Izraelem. Obejmuje to także walkę z terroryzmem. Ostatecznie Hamasowi pozostały jedynie Iran i Katar jako partnerzy w regionie" - dodała.

Zdaniem ekspertki, atak Hamasu nie świadczy o jego sile. "Tym ostatnim poważnym ciosem Hamas próbuje przeciągnąć świat arabski na swoją stronę" - stwierdziła Schoenenbach.

"Iran i Katar są głównymi sponsorami Hamasu i terroru przeciwko Izraelowi. Iran wspiera grupy terrorystyczne, takie jak Islamski Dżihad i Hamas, przekazując ok. 100 mln dolarów rocznie. Istnieją również doniesienia, że sam Katar daje miesięcznie aż 30 mln dolarów" - dodała niemiecka ekspertka.

Deklarowanym celem reżimu w Teheranie jest zniszczenie Izraela jako państwa - dlatego Ali Chamenei, polityczny i religijny przywódca Iranu, świętował w sobotę wojenny terror przeciwko Izraelowi - zauważył "Bild". Chamenei stwierdził, że terroryści palestyńscy "są lepiej przygotowani, niż kiedykolwiek" na wykorzenienie i zniszczenie Izraela "przez naród palestyński i siły oporu w całym regionie".

Schoenenbach przestrzegła, że Iranowi udało się napełnić swoje zasoby terrorystyczne m.in. dzięki umowie z USA, dotyczącej wymiany więźniów. Iranowi przekazano 6 mld dolarów, otrzymując w zamian "niewiele" - skomentowała rozmówczyni "Bilda". "Doprowadzi to do większego terroru na całym świecie, także u nas (w Niemczech). Iran nadal ma u nas agentów, jak pokazał proces dotyczący ataku na synagogę w Bochum. Reżim zabija przeciwników na całym świecie - jest ich już co najmniej 500 od czasu dojścia do władzy" - dodała ekspertka.

Biały Dom tłumaczył, że 6 mld dolarów, które zostały przeniesione na irańskie konta w Katarze są pod ścisłą kontrolą Waszyngtonu i mogą być wydawane tylko na żywność, leki i inne cele humanitarne. Według USA, jak dotąd Iran nie wydał "ani centa" z tych pieniędzy.

Zdaniem Schoenenbach dużą rolę odgrywa też Rosja, która "masowo wspiera Iran" i dyktatury działające przeciwko demokracjom. Z informacji zachodnich służb wywiadowczych wynika, że rosyjskie i irańskie rakiety zostały dostarczone palestyńskim terrorystom wiele lat temu za pośrednictwem Iranu i wspieranej przez Rosję Syrii.

"Rosyjscy i irańscy agenci współpracują również przy praniu pieniędzy, także w celach terrorystycznych, na przykład na terenie Dubaju" - podkreśliła Schoenenbach. "W ostatnich latach odbyło się kilka spotkań pomiędzy przedstawicielami rządu rosyjskiego a kierownictwem Hamasu. Rosja odgrywa dużą rolę, dysponując pieniędzmi i bronią - zarówno wobec Iranu, jak i Hamasu" - dodała.

"Niemcy muszą w końcu wyciągnąć z tego wnioski. Podobnie jak w przypadku polityki wobec Rosji, Niemcy muszą się obudzić: w szczególności Iran musi zostać odizolowany, nie można już dokonywać żadnych płatności na rzecz Iranu, należy wstrzymać wszelkie negocjacje, wydalić ambasadora, przedstawicieli dyplomatycznych. Kontakty należy ograniczyć jedynie do poziomu biznesowego" - podkreśliła ekspertka.

"Należy także zakazać irańskim bankom prowadzenia działalności w Niemczech. Ponadto ośrodki (irańskiego) reżimu w Niemczech, takie jak Centrum Islamskie w Hamburgu i Instytuty Al Mustafa, muszą zostać zamknięte" - stwierdziła Schoenenbach.