RFN: Media: lewicowych i prawicowych "przyjaciół pokoju" w Niemczech od dawna łączył antyamerykanizm

Na sobotnim "wiecu pokojowym" lewicowej polityk Sahry Wagenknecht w Berlinie stanęli obok siebie: pokojowo nastawieni lewicowcy, politycy prawicowej partii AfD i skrajnie prawicowi propagandyści Putina. Lewicowa posłanka "widzi w akcji protestacyjnej początek nowego ruchu pokojowego. Ale w tym nie ma nic nowego. Wspólny protest lewicy i prawicy w imię pokoju może zaskoczyć tylko tych, którzy w ostatnich latach mieli mocno zamknięte oczy" - pisze RND, komentując wielotysięczną sobotnią demonstrację.

Już w 2014 roku w Niemczech na ulice wyszedł "nowy ruch pokojowy", który "przeciwstawiał się kursowi Ukrainy na zachód, a w każdym razie był przeciwko NATO, i zamiast tego stał blisko i zdecydowanie po stronie Putina" - przypomina portal. "Nowością w 2014 roku był otwarty sojusz lewicowych polityków i ruchów z prawicowymi ideologami spiskowymi i twardymi prawicowymi ekstremistami na ulicach. Ale na długo przedtem lewicowych i prawicowych +przyjaciół pokoju+ łączył głęboko zakorzeniony antyamerykanizm".

Ci "przyjaciele pokoju" są "zawsze po stronie uciskanych na świecie - z wyjątkiem sytuacji, gdy nie pasuje to do prostego światopoglądu, kto jest uciskającym, a kto uciskanym w danym konflikcie. Widzą siebie jako bojowników przeciwko imperializmowi - zaczyna się on od Moskwy i chce podporządkować sobie sąsiednie państwa, jak Ukrainę" - czytamy w tekście.

"Każdy, kto naprawdę opowiada się za pokojem (...) nie może łączyć sił z takim ruchem. Zamiast tego musi zdecydowanie stanąć po stronie zaatakowanych. Ale żeby to zrozumieć, niemiecki +ruch pokojowy+ musiałby najpierw wyrzec się antyamerykanizmu, który zaciemnia jego zmysły. Jeśli tego nie zrobi, będzie nadal wspierał Putina - czy tego chce, czy nie" - pisze RND.

W Berlinie w sobotę ponad 10 tysięcy ludzi protestowało przeciwko uzbrajaniu przez Niemcy Ukrainy. W piątek, w rocznicę rosyjskiej agresji, w Berlinie ok. 10 tysięcy osób manifestowało swoje poparcie dla Kijowa.

Z Berlina Berenika Lemańczyk