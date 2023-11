RFN: Media: liczba przestępstw antysemickich w Niemczech znacznie wzrosła jeszcze przed atakiem Hamasu na Izrael

Od ataku Hamasu na Izrael 7 października gwałtownie wzrosła liczba incydentów antysemickich w Niemczech. Jednak już wcześniej liczba przestępstw antysemickich szybko rosła. W trzecim kwartale 2023 r. policja odnotowała ich 540, czyli znacznie więcej niż w poprzednich kwartałach - poinformowała gazeta "Rheinische Post".

W pierwszym kwartale 2023 r. doszło do 379, a w drugim do 446 przestępstw o charakterze antysemickim - pisze gazeta, powołując się na odpowiedź Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na zapytanie partii Lewicy.

"Jest to szczególnie przerażające, ponieważ nie uwzględniono tu jeszcze eskalacji antysemickiej przemocy i gróźb od 7 października 2023 r." - powiedziała "Rheinische Post" polityk partii Lewicy Petra Pau.

Od dnia ataku Hamasu na Izrael 7 października gwałtownie wzrosła liczba incydentów antysemickich w Niemczech. Szef Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji Thomas Haldenwang stwierdził niedawno, że "taka nienawiść do Żydów na niemieckich ulicach jest nie do zniesienia. Przypomina to najgorsze czasy w historii Niemiec".