RFN: Ponad milion uchodźców wojennych z Ukrainy zarejestrowanych w Niemczech

W rok po rozpoczęciu rosyjskiej wojny napastniczej na Ukrainie w Niemczech zarejestrowano około 1 066 000 uchodźców z Ukrainy. Poinformowało o tym niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, które opublikowało w czwartek bilans pomocy dla uchodźców wojennych i Ukrainy.

Według raportu 9 procent zarejestrowanych w Niemczech uchodźców to dzieci w wieku do pięciu lat, a jedna czwarta to dzieci i młodzież w wieku od 6 do 17 lat. 8 procent uchodźców wojennych z Ukrainy ma więcej niż 64 lata, reszta to dorośli w wieku 18 lat i więcej - pisze w czwartek portal telewizji ARD.

62 procent zarejestrowanych uchodźców z Ukrainy to kobiety.

bml/ mms/