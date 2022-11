Roczny poziom inflacji w USA jest najniższy od stycznia

Wskaźnik cen towarów i usług (CPI) wzrósł w USA w październiku o 0,4 proc., ale w ujęciu 12-miesięcznym spadł z 8,2 do 7,7 proc. - podało w czwartek Biuro Statystyk Pracy (BLS). Roczny poziom inflacji jest na najniższym poziomie od stycznia br.

Jak podał rządowy urząd statystyczny, największy wpływ na wskaźnik inflacji w październiku miały wzrosty cen czynszów, ale wzrosły też ceny paliw i żywności. Indeks cen żywności wzrósł o 0,6 proc. w ciągu miesiąca. Spadły ceny używanych samochodów, opieki medycznej, ubrań i biletów lotniczych. Indeks nieuwzględniający cen żywności i energii wzrósł o 0,3 proc. w porównaniu do wzrostu o 0,6 proc. miesiąc wcześniej.

Biorąc jednak pod uwagę 12 miesięcy, poziom inflacji spadł z 8,2 proc. we wrześniu do 7,7 proc. w październiku. Ceny żywności w tym okresie wzrosły o 10,9 proc., a energii - o 17,6 proc.

Według sondaży exit poll przeprowadzonych wśród uczestników wtorkowych wyborów do Kongresu USA inflacja była wskazywana jako główny problem przez największą grupę wyborców, zaś 3/4 ankietowanych uznało sytuację gospodarczą jako złą. W środę prezydent Joe Biden przyznał, że inflacja jest problemem i że rozumie frustrację obywateli, ale dodał, że Ameryka radzi sobie lepiej niż większość krajów rozwiniętych.

Szef Rezerwy Federalnej, czyli amerykańskiego banku centralnego, Jerome Powell przyznał w ubiegłym tygodniu po kolejnej podwyżce stóp procentowych o 0,75 punktu proc., że do poskromienia inflacji jest wciąż "długa droga", co zwiększyło obawy o możliwą recesję. Mimo to bezrobocie pozostaje blisko rekordowo niskiego poziomu i wynosi 3,7 proc.