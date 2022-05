Rodzina Marcosów wraca do władzy. W tle chińskie sympatie

Niemal pewnym zwycięzcą filipińskich wyborów prezydenckich (nie ma jeszcze oficjalnych wyników) jest Ferdinand Marcos junior, syn wieloletniego dyktatora tego obecnie 110-milionowego kraju w Azji południowo-wschodniej. Tłem jego chińskich sympatii są ogromne sporne złoża ropy i gazu.

W nadziei na inwestycje infrastrukturalne, współpracę gospodarczą i wspólne wydobycie surowców energetycznych Marcos będzie próbował rozwijać stosunki z Pekinem. Znane są też jego silne związki osobiste z Chińczykami.

Na przeszkodzie staną jednak nierozwiązane spory terytorialne, lata nieufności między marynarkami obu państw oraz uprzedzenia między społeczeństwami.

Waszyngton, konkurujący z ChRL w regionie, pracuje nad programem ekonomicznym dla Indopacyfiku (Indopacific Economic Framework), który miałby zapewnić rozwój niezależny od Pekinu. Filipiny mogą być ważną częścią tego projektu .

Jeśli wierzyć wypowiedziom Ferdinanda Marcosa Juniora (zwanego Bongbong), nowy prawdopodobny filipiński prezydent-elekt będzie dążył do zbliżenia z Chinami. Niedawno stwierdził nawet, że „ludzie z chińskiej ambasady to moi przyjaciele. Dużo (…) rozmawiamy”.

Ta zażyłość nie jest nowa. Marcos stanie się prawdopodobnie jedynym przywódcą znaczącego państwa świata, który będzie mógł się pochwalić zdjęciem z Mao Zedongiem. Swoje liczne wyjazdy do Chin zaczął już jako 18-latek, kiedy wraz z matką w połowie lat 70-tych ubiegłego wieku polecieli do Chińskiej Republiki Ludowej. Reprezentowali wtedy de facto Ferdinanda Marcosa Seniora, prezydenta i dyktatora archipelagu w latach 1965-1986. Podróż ta była epizodem odwilży w relacjach między obu państwami, która doprowadziła do nawiązania stosunków dyplomatycznych w 1975 r.

Wedle depesz amerykańskich upublicznionych przez Wikileaks, obecny prezydent-elekt utrzymywał dobre stosunki biznesowe z Pekinem właściwie przez cały czas swojej kariery politycznej, która trwa od powrotu rodziny na wyspy w początku lat 90-tych. W 2007 r. Chiny otworzyły jeden ze swoich dwóch konsulatów poza stołeczną Manilą w niewielkim Laoag City, mieście będącym polityczną twierdzą rodziny Marcosów. Stało się to symbolem zażyłości Marcosów z Państwem Środka.

Osobista sympatia to nie wszystko

Jednak wedle wieszczących prochiński zwrot w filipińskiej polityce powody takiej zmiany miałyby być głębsze. Rośnie bowiem zależność ekonomiczna wyspiarzy od ChRL.

Wedle danych dostępnych na amerykańskim Observatory of Economic Complexity Państwo Środka wraz z Hongkongiem w 2020 r. odpowiadało za 30 proc. wartości filipińskiego eksportu oraz trzecią część importu.

Dla porównania do USA i Japonii trafiło po ok. 13 proc. eksportu, a do Singapuru – 8 proc. W imporcie dominacja Chin jest jeszcze większa: Japonia odpowiada tylko za 7,5 proc. filipińskiego wwozu, a Korea Południowa – za 7 proc. Udział USA skurczył się zaś do nieco ponad 6 proc. ChRL kusi zaś także ustawicznie obietnicami inwestycji w filipińską infrastrukturę.

Innym czynnikiem zbliżającym Manilę do Pekinu mogą być kwestie energetyczne. Filipiny są wedle US Energy Information Administration prawie samowystarczalne w pozyskiwaniu gazu, ale importują większość konsumowanej przez siebie ropy naftowej. A to z węgla i ropy pochodzi znakomita większość energii potrzebnej na wyspach. Źródła odnawialne odpowiadają jedynie za 11 proc. konsumpcji.

Tu chodzi o ropę

Jak to ma się do relacji chińsko-filipińskich? W czasach kryzysu energetycznego rośnie atrakcyjność własnego wydobycia. Na obszarze uznawanym w Manili za wyłączną filipińską strefę ekonomiczną na Morzu Południowochińskim (zwanej oficjalnie na Filipinach od dekady „Morzem Zachodniofilipińskim”) znajdują się gigantyczne rezerwy obliczane na 5,38 tryliona m3 gazu ziemnego oraz 11 mld baryłek ropy.

Kłopot polega na tym, że prawa do tego terytorium wokół wysp Spratly – podobnie jak do niemal całości Morza Południowochińskiego – rości sobie również Pekin. W 2016 r. Stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze stwierdził wprawdzie na podstawie konwencji o prawach morza (UNCLOS), że „linia dziewięciu kresek” nie tworzy podstaw do chińskich roszczeń terytorialnych, ale nie zakończyło to sporu. Po pierwsze, Pekin nie uznał arbitrażu. Po drugie zaś Trybunał nie wypowiedział się bezpośrednio w sprawie obowiązujących rozgraniczeń stref ekonomicznych.

Można więc zrozumieć, że po sześciu latach, kiedy sprawy nie poszły naprzód, nowy filipiński prezydent chce wrócić do dwustronnych negocjacji z Pekinem. Stwierdził nawet – narażając się na oskarżenia o zdradę – że postanowienie Trybunału jest „nieefektywne, bo Chiny go nie uznają”.

W USA elektowi grozi areszt

ChRL może się prezydentowi-elektowi wydawać atrakcyjne także w kontekście jego niełatwych osobistych związków z USA. Stany Zjednoczone udzieliły wprawdzie rodzinie Marcosów schronienia na Hawajach, kiedy rewolucja obaliła dyktaturę w 1986 r. Wcześniej zresztą Waszyngton ją wspierał, motywując to tworzeniem przeciwwagi dla komunistycznej ekspansji w Azji.

Jednak od połowy lat 90-tych ciążą nad rodziną Bongbonga wyroki amerykańskich sądów. Przyznały one 2 mld dolarów odszkodowania prawie 10 tys. ofiar dyktatury, które wystąpiły z pozwem zbiorowym. Następnie trybunały w USA zdecydowały o nałożeniu ponad 350 mln dolarów kar za uchylanie się od wypełnienia poprzednich wyroków.

Bojąc się aresztowania, obecny prezydent-elekt od 15 lat nie był w USA. Otwartą kwestią pozostaje, na ile immunitet dyplomatyczny będzie go chronił przed konsekwencjami przegranych w sprawach cywilnych. Oraz na ile kwestie osobiste będą wpływały na decyzje filipińskiego prezydenta wyposażonego w liczne prerogatywy.

Co trzyma Manilę i Waszyngton razem?

Czy możemy spodziewać się prochińskiego zwrotu w filipińskiej polityce? Nie jest to wykluczone. Warto zwrócić jednak uwagę, że siły przyciągające Manilę do Waszyngtonu są co najmniej równie potężne, co te działające w kierunku Pekinu.

USA są najważniejszym gwarantem bezpieczeństwa Filipin i ich najpotężniejszym sojusznikiem. Manifestuje się to zarówno w kwestii wyposażenia i wyszkolenia sił zbrojnych wyspiarskiego państwa, jak i regularnych wspólnych ćwiczeniach obu marynarek. Ostatnie, przeprowadzone w marcu i kwietniu tego roku, zgromadziły prawie 9 tys. żołnierzy obu państw i były największe od siedmiu lat. Filipińska administracja od dziesiątek lat blisko współdziała z Amerykanami.

Filipiny wyrażały także zainteresowanie udziałem w tworzącym się obecnie amerykańskim programie ekonomicznym na Indopacyfiku (IPEF). Zakłada on m. in. synchronizację przepisów dotyczących handlu cyfrowego, zarządzania danymi czy ochroną prywatności użytkowników sieci. Jest to istotne dla filipińskiej gospodarki cyfrowej, która ma silne powiązania z USA. Jej wartość według niedawnego raportu amerykańskiego think tanku CSIS wynosi obecnie 17 mld USD i będzie w najbliższych latach rozwijać się w tempie ok. 25 proc. rocznie, by w 2025 r. osiągnąć wartość 40 mld USD. Między innymi dzięki rosnącemu znaczeniu usług dla biznesu i call centre, kwitnąca filipińska gospodarka cyfrowa będzie prawdopodobnie w coraz większym stopniu częścią amerykańskiego ekosystemu internetowego.

Co więcej, Manila nie ratyfikowała jeszcze układu handlowego RCEP (gdzie Chiny są największą gospodarką) ani nie przystąpiła do konkurencyjnego CPTPP. W żadnym z tych największych porozumień handlowych na Indopacyfiku nie ma USA, które pozostają poza nimi z powodów wewnętrznych.

Siła nieufności

Trzecim powodem pozostania Filipin w bliskich relacjach z USA mogą być same Chiny. Marcos nie będzie pierwszym prezydentem, który nawołuje do resetu w stosunkach z Pekinem na początku swojej kadencji. Obecna głowa państwa, Rodrigo Duterte, też przez lata swojej prezydentury próbował zbliżenia z Pekinem i dystansu wobec Waszyngtonu. Jednak co najmniej od listopada 2021 r., kiedy dochodziło do utarczek między okrętami Filipin i Chin na spornych akwenach, zmienił on swoją retorykę.

Nawet przy najlepszej woli Filipińczyków, Chiny nie zmienią bowiem celów swojej polityki opierającej się na próbach przejęcia kontroli nad Morzem Południowochińskim. Manila prawdopodobnie też nie zrezygnuje ze swoich roszczeń. Czeka nas zapewne więc wiele przychylnych gestów na linii Manila-Pekin, które z dużym prawdopodobieństwem rozbiją się o nieufność i konkurencję na morzu. Układ pozwalający na wspólne wydobycie surowców spod dna morza jest obecnie mniej prawdopodobny.