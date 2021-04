Rodziny łączą się dzięki „bańce podróżniczej” Australii i Nowej Zelandii

Setki pasażerów z Australii zaczęły przybywać na lotniska w Nowej Zelandii w poniedziałek po tym, jak władze ponownie otworzyły granice i podróżowanie między krajami bez kwarantanny stało się możliwe po raz pierwszy od ponad roku.

Nagrania telewizyjne pokazywały emocjonujące sceny na lotniskach, w których rodziny ponownie się spotykały, a dziesiątki pasażerów tłoczyły w międzynarodowych terminalach odlotów na australijskich lotniskach.

"To pierwszy raz od 400 dni, kiedy ludzie mogą podróżować bez kwarantanny, a my dodajemy dziennie 16 lotów powrotnych do Nowej Zelandii i są one pełne" - powiedział w poniedziałek dyrektor generalny Qantas Alan Joyce dla Australian Broadcasting Corp. Qantas zwiększy loty między krajami do około 200 tygodniowo, podczas gdy Air New Zealand podał, że czterokrotnie zwiększył liczbę lotów, do 30 w poniedziałek.

Otwarta granica pomoże napędzać ożywienie gospodarcze obu krajów i zjednoczyć tysiące ludzi z rodzinami i przyjaciółmi - powiedzieli premier Australii Scott Morrison i premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern we wspólnym oświadczeniu.

"Rozpoczęcie podróży do Australii bez kwarantanny jest naprawdę ekscytujące. Czy to przy powrocie rodziny, przyjaciół czy wczasowiczów, Nowa Zelandia mówi:" Witaj i baw się dobrze "- powiedziała Ardern.

W Australii mieszka ponad pół miliona osób urodzonych w Nowej Zelandii, nieco ponad 2% populacji Australii, liczącej blisko 26 milionów.

Inne osoby przybywające z zagranicy do obu krajów muszą przejść dwutygodniową kwarantannę hotelową na własny koszt.

Australia odnotowała ponad 29 500 przypadków wirusów i 910 zgonów od początku pandemii, podczas gdy Nowa Zelandia ponad 2 200 potwierdzonych przypadków i 26 zgonów.

Morrison i Ardern ostrzegli podróżnych, aby w krótkim czasie przygotowali się na zakłócenia w organizacji podróży w przypadku powrotu epidemii COVID-19 i powiedzieli, że ryzyko związane z podróżami bez kwarantanny będzie podlegać "ciągłemu przeglądowi". Zasygnalizowali również możliwość rozszerzenia podróży bez kwarantanny na inne kraje regionu Pacyfiku, kiedy "stanie się to bezpieczne".