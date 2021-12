Rok 2021 - wydarzenia na świecie

W drugim roku pandemii Covid-19, której kolejne fale zdominowały 2021 rok, zmarło ok. 3,5 mln osób, czyli dwa razy więcej niż w roku ubiegłym, a 200 milionów zostało zakażonych. Na całym świecie podano 8,8 miliarda dawek szczepionek przeciwko Covid-19. Niespełna 60 proc. globalnej populacji przyjęła co najmniej jedną dawkę.

W mijającym roku doszło także m.in. do ataku zwolenników prezydenta USA Donalda Trumpa na Kapitol, zamachu stanu w Birmie, Mali, Gwinei i Sudanie, blokady Kanału Sueskiego przez kontenerowiec Ever Given, kolejnej odsłony konfliktu izraelsko-palestyńskiego, powrotu do władzy talibów w Afganistanie i nieudanego szczytu klimatycznego w Glasgow. Poniżej przedstawiamy kalendarium najważniejszych wydarzeń na świecie w 2021 roku.

STYCZEŃ

1.1. WIELKA BRYTANIA - Zakończył się 11-miesięczny okres przejściowy po brexicie, jednocześnie weszła w życie umowa handlowa zawarta między Wielką Brytanią a Unią Europejską.

1.1. ŚWIAT - Przeciwko Covid-19 zostało zaszczepionych ok. 10 milionów osób w 29 krajach, z czego 3 milionów w USA.

4.1. BLISKI WSCHÓD - Arabia Saudyjska, Bahrajn, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Egipt zakończyły bojkot Kataru.

6.1. USA - Demonstrujący zwolennicy prezydenta Donalda Trumpa wdarli się do sali obrad Izby Reprezentantów, w tym na mównicę, oraz do biura przewodniczącej izby Nancy Pelosi. Część z nich była uzbrojona. W ataku na Kapitol zginęło pięć osób, ponad 130 funkcjonariuszy zostało rannych.

9.1. USA - Konto prezydenta USA Donalda Trumpa na Twitterze zostało na stałe zablokowane z powodu "ryzyka podżegania do przemocy", wkrótce konta Trumpa zostały również zablokowane na Facebooku i Instagramie.

9.1. INDONEZJA - W katastrofie Boeinga 737 zginęło co najmniej 50 osób.

14.1. UGANDA - Po raz szósty zwycięzcą wyborów prezydenckich został Yoweri Museveni. Głosowało na niego 58 proc. spośród 18 milionów wyborców.

15.1. ŚWIAT - Liczba ofiar pandemii Covid-19 przekroczyła 2 miliony.

20.1. USA - Joe Biden został zaprzysiężony na 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych.

21.1. USA - Prezydent Joe Biden podpisał zarządzenie odwracające decyzję Donalda Trumpa o wycofaniu USA z paryskiego porozumienia klimatycznego.

24.1. PORTUGALIA - Urzędujący prezydent Marcelo Rebelo de Sousa został ponownie wybrany na to stanowisko.

26.1. ŚWIAT - Liczba zarejestrowanych zakażeń SARS-CoV-2 przekroczyła na całym świecie 100 milionów. Trzy najbardziej dotknięte kraje, Stany Zjednoczone, Indie i Brazylia, odpowiadały za ponad 2/5 wszystkich infekcji.

LUTY

1.2. ŚWIAT - Liczba podanych dawek szczepionek przeciwko Covid-19 przekroczyła 100 milionów.

1.2. BIRMA - Armia dokonała zamachu stanu; do końca roku według lokalnych organizacji pozarządowych wojsko i policja zabiją ponad 1,3 tys. osób, a ponad 10 tys. zostanie aresztowanych z przyczyn politycznych. Liderka rządzącej Narodowej Ligi Aung San Suu Kyi zostanie w grudniu skazana na cztery lata więzienia.

1.2. KOSOWO nawiązało stosunki dyplomatyczne z Izraelem, który uznał je za suwerenne państwo. W marcu po raz pierwszy państwo w przeważającej większości muzułmańskie otworzy ambasadę w Jerozolimie.

2.2. ROSJA - Sąd nakazał zamianę wyroku w zawieszeniu dla Aleksieja Nawalnego za rzekome defraudacje finansowe na pozbawienie wolności. Opozycjonista został osadzony w kolonii o zwykłym reżimie na 2 lata i 8 miesięcy.

10.2. ZEA - Pierwsza bezzałogowa misja Zjednoczonych Emiratów Arabskich na Marsa po siedmiomiesięcznej podróży weszła na orbitę Czerwonej Planety.

13.2. USA - W ciągu kilku dni zimowe burze zabiją co najmniej 136 osób i spowodują przerwy w dostawie prądu dla ponad 9,9 miliona osób.

14.2. USA - Senat uniewinnił Donalda Trumpa z zarzutów o podżeganie tłumu zwolenników do powstania w związku z atakiem na Kapitol, zwolennicy impeachmentu nie uzyskali wymaganej większości 2/3 głosów.

19.2. USA - Amerykański łazik planetarny Perseverance wylądował na Marsie.

22.2. USA - Stany zjednoczone pierwszym krajem, w którym zmarło 500 tys. osób z powodu Covid-19.

24.2. WHO - Globalny program dostaw szczepionek przeciw Covid-19 dla krajów rozwijających się COVAX przekazał pierwsze preparaty, dostarczając 600 tys. dawek pracownikom służby zdrowia w Ghanie. Do końca roku COVAX przekaże ok. 800 milionów dawek najbardziej potrzebującym krajom.

25.2. ŚWIAT - Covid-19 zabił na całym świecie 2,5 miliona osób, a ponad 112 milionów zostało zakażonych według oficjalnych danych.

28.2. USA - Federalna Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła do stosowania w USA szczepionkę przeciwko Covid-19 firmy Johnson&Johnson. To trzeci taki preparat dopuszczony do użytku w Stanach Zjednoczonych, pierwszy podawany tylko w jednej dawce.

MARZEC

1.3. FRANCJA - Trybunał Karny w Paryżu uznał w procesie w tzw. aferze podsłuchowej byłego prezydenta Nicolasa Sarkozy'ego winnym zarzucanych mu czynów korupcji i handlu wpływami i skazał go na 3 lata więzienia, w tym na dwa lata w zawieszeniu.

5.3. IRAK - Papież Franciszek rozpoczął historyczną wizytę w Iraku, gdzie m.in. spotkał się z wpływowym ajatollahem Alim as-Sistanim i jako pierwszy papież przewodniczył mszy w obrządku chaldejskim.

18.3. HOLANDIA - Liberalna Partia Ludowa na rzecz Wolności i Demokracji (VVD) urzędującego premiera Marka Ruttego wygrała wybory parlamentarne.

20.3. TURCJA jako pierwszy kraj wycofała się z konwencji stambulskiej, mającej chronić kobiety przed przemocą domową.

23.3. IZRAEL - Odbyły się czwarte w ciągu dwóch lat wybory parlamentarne. Wygrała je partia dotychczasowego premiera Benjamina Netanjahu, nie zdołała jednak utworzyć koalicji rządzącej, którą finalnie stworzyły partie prawicowe, centrowe, lewicowe i arabskie.

23.3. EGIPT - Kontenerowiec Ever Given obrócił się bokiem i osiadł na mieliźnie w jednopasmowym odcinku Kanału Sueskiego. Zamknięcie tej kluczowej drogi morskiej na 6 dni wpłynęło na ceny ropy i transportu morskiego na świecie.

25.3. ŚWIAT - Na całym świecie podano 500 milionów dawek szczepionek przeciwko Covid-19.

KWIECIEŃ

1.4. ROSJA - Na początku kwietnia przerzucono tysiące żołnierzy w pobliże granicy z Ukrainą w ramach największych ruchów wojskowych od nielegalnej rosyjskiej aneksji Krymu w 2014 roku.

6.4. INDONEZJA/TIMOR WSCHODNI - Ponad 270 osób zginęło w wyniku powodzi i lawin błotnych spowodowanych przez cyklon tropikalny Seroja.

9.4. WIELKA BRYTANIA - W wieku 99 lat zmarł książę Filip, mąż brytyjskiej królowej Elżbiety II.

17.4. ŚWIAT - Liczba ofiar Covid-19 przekroczyła 3 miliony.

19.4. USA - Marsjański dron Ingenuity odbył pierwszy w historii kontrolowany lot w atmosferze innej planety.

19.4. KUBA - W wyniku przekazania władzy przez 90-letniego Raula Castro prezydent Miguel Diaz-Canel został pierwszym sekretarzem Partii Komunistycznej.

20.4. CZAD - Rządzący od 30 lat prezydent Idriss Deby Itno zmarł z powodu obrażeń odniesionych na linii frontu walki z rebeliantami.

21.4. INDIE - Zarejestrowano 315 tys. infekcji koronowirusem w ciągu doby, co jest najwyższym dziennym wskaźnikiem odnotowanym do tej pory na świecie.

24.4. ŚWIAT - Liczba podanych szczepionek przeciwko Covid-9 przekroczyła 1 miliard, z czego połowa przypadała na USA, Chiny i Indie.

24.4. INDONEZJA - Po międzynarodowych poszukiwaniach indonezyjska marynarka ogłosiła odnalezienie wraku okrętu podwodnego i potwierdziła, że wszyscy 53 członkowie załogi nie żyją. Okręt podwodny KRI Nanggala-402, który rozpadł się na trzy części, został odnaleziony na dnie morza u wybrzeży Bali.

25.4. ALBANIA - Rządząca od ośmiu lat Albańska Partia Socjalistyczna (PSSh) wygrała wybory parlamentarne.

28.4. TADŻYKISTAN/KIRGISTAN - W wyniku konfliktu granicznego o dostęp do punktu dystrybucji wody zginęło co najmniej 55 osób, a około 50 tys. zostało ewakuowanych.

29.4. ŚWIAT - Liczba zarejestrowanych zakażeń koronawirusem przekroczyła 150 milionów.

30.4. IZRAEL - 45 osób zginęło stratowanych przez tłum podczas święta ultraortodoksyjnych żydów na górze Meron w Galilei. Ponad 150 zostało rannych.

MAJ

7.5. WHO - Światowa Organizacja Zdrowia awaryjnie dopuściła do użytku szczepionkę przeciw Covid-19 chińskiej firmy Sinopharm. To pierwszy zaaprobowany przez WHO tego typu preparat niewyprodukowany na Zachodzie.

10-21.5. IZRAEL/STREFA GAZY - W kolejnej odsłonie konfliktu izraelsko-palestyńskiego izraelskie naloty na Strefę Gazę kosztowały życie 254 Palestyńczyków i zraniły ponad 1900 osób. Rakiety i inne pociski ze Strefy Gazy zabiły 13 osób w Izraelu, a około 357 osób zostało rannych.

23.5. BIAŁORUŚ - Samolot Ryanair przymusowo lądował w Mińsku, gdzie aresztowano białoruskiego blogera opozycyjnego Ramana Pratasiewicza. W konsekwencji Unia Europejska wprowadziła w czerwcu zakazu przelotów przez przestrzeń powietrzną UE i zakazu lądowania na lotniskach w UE dla wszystkich białoruskich przewoźników lotniczych.

24.5. MALI - W wyniku wojskowego zamachu stanu aresztowano prezydenta, premiera i ministra obrony tymczasowego.

26.5. SYRIA - Zwycięzcą wyborów prezydenckich w Syrii, odbywających się w warunkach wojny domowej, został rządzący od 2000 roku prezydent Baszar al-Asad, który uzyskał łącznie 95,1 proc. oddanych głosów. Większość rządów państw zachodnich nie uznała wyborów za "uczciwe i wolne".

CZERWIEC

1.6. WHO - Światowa Organizacja Zdrowia awaryjnie dopuściła do użytku szczepionkę przeciw Covid-19 chińskiej firmy Sinovac.

9.6. MONGOLIA - Były premier Uchnaagijn Chuerelsuech z rządzącej Mongolskiej Partii Ludowej wygrał wybory prezydenckie.

11.6. ŚWIAT - Liczba ofiar śmiertelnych pandemii Covid-19 w 2021 r. przekroczyła całkowitą liczbę ofiar z 2020 r.

13.6. IZRAEL - Po 12 latach rządów premier Benjamin Netanjahu został odsunięty od władzy. Szefem nowego gabinetu został przewodniczący skrajnie prawicowej partii Prawica (Jamina) Naftali Benet.

20.6. BRAZYLIA to drugi kraj po USA, w którym liczba ofiar Covid-19 przekroczyła pół miliona.

20.6. ARMENIA - Ugrupowanie Mój Krok pełniącego obowiązki premiera Nikola Paszyniana uzyskało w wyborach parlamentarnych 53,9 proc. głosów.

26.6. USA - Były policjant Derek Chauvin został skazany na 22,5 roku więzienia za zabójstwo Afroamerykanina George'a Floyda.

29.6. ŚWIAT - Liczba podanych szczepionek przeciwko Covid-19 przekroczyła 3 miliardy.

LIPIEC

1.7. KANADA/USA - W wyniku rekordowej fali upałów na przełomie czerwca i lipca zmarło ponad 600 osób i wybuchło ponad 130 pożarów.

1.7. UE - We wszystkich krajach UE zaczął obowiązywać Unijny Certyfikat Covid, zawierający informacje o szczepieniu, przejściu Covid-19 lub negatywnym teście na koronawirusa i mający za zadanie ułatwić podróże po Europie.

4.7. FILIPINY - Rozbił się samolot wojskowy z 85 osobami na pokładzie.

7.7. HAITI - Prezydent Haiti Jovenel Moise został zamordowany w nocy w swej prywatnej rezydencji przez nieznanych dotąd sprawców-najemników.

8.7. ŚWIAT - Pandemia Covid-19 pochłonęła 4 miliony ofiar.

11.7. MOŁDAWIA - Proeuropejska partia Działania i Solidarności (PAS) zdobyła 52,8 proc. głosów w wyborach parlamentarnych.

12.7. NIEMCY/BELGIA - 238 osób zginęło podczas największej od dziesięcioleci klęski powodzi, wywołanych przez burze i ulewne deszcze.

13.7. IZRAEL - Z powodu rozprzestrzeniania się wariantu Delta koronowirusa Izrael jako pierwszy kraj na świecie rozpoczął podawanie trzeciej, przypominającej dawki szczepionki przeciw Covid-19, początkowo dorosłym z obniżoną odpornością.

18.7. ŚWIAT - Międzynarodowe śledztwo dziennikarskie ujawniło, że setki dziennikarzy, polityków i obrońców praw człowieka było celami inwigilacji prowadzonej za pomocą sprzedawanego przez izraelską firmę NSO Group oprogramowania Pegasus. Na liście celów Pegasusa był m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron.

20.7. USA - Należąca do firmy Blue Origin Jeffa Bezosa rakieta New Shepard odbyła swoją pierwszą załogową misję wyniesienia pasażerów poza umowną granicę przestrzeni kosmicznej.

23.7. JAPONIA - Z rocznym opóźnieniem z powodu pandemii Covid-19 rozpoczęły się igrzyska olimpijskie w Tokio: bez kibiców i z niewielką liczbą widzów.

25.7. TUNEZJA - Prezydent Kais Saied przejął faktyczna władzę w kraju po tym, jak zawiesił parlament i zdymisjonował rząd.

29.7. PERU - 51-letni nauczyciel i przedstawiciel środowisk katolickiej lewicy Pedro Castillo został zaprzysiężony na nowego prezydenta.

SIERPIEŃ

2.8. JAPONIA - Białoruska lekkoatletka Kryscina Cimanouska otrzymała polską wizę humanitarną, ponieważ po krytyce działań władz sportowych swojego kraju została odsunięta od udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio i próbowano zmusić ją do powrotu na Białoruś.

4.8. ŚWIAT - Liczba zarejestrowanych infekcji koronawirusem przekroczyła 200 milionów.

12.8. ZAMBIA - Lider opozycji Hakainde Hichilema pokonał urzędującego Edgara Lungu w wyborach prezydenckich.

14.8. HAITI - W wyniku trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,2 zginęło ponad 2,2 tys. osób, ponad 12 tys. zostało rannych, a 650 tys. potrzebowało pomocy humanitarnej.

15.8. AFGANISTAN - Ofensywa bojowników Talibanu doprowadziła do upadku rządu w Kabulu. Do końca miesiąca ewakuowano z tego kraju ponad 122 tys. dyplomatów oraz cywili.

26.8. AFGANISTAN - Co najmniej 182 osób zginęło i 150 zostało rannych w wyniku zamachu pod lotniskiem w Kabulu przeprowadzonego przez Państwo Islamskie.

31.8. AFGANISTAN - USA ogłosiły zakończenie wycofywania sił z Afganistanu po 20 latach pobytu w tym kraju.

WRZESIEŃ

5.9. GWINEA - W wyniku wojskowego zamachu stanu aresztowano rządzącego od 2010 roku prezydenta Alphę Conde i obalono rząd.

7.9. SALWADOR jako pierwszy kraj na świecie przyjął bitcoina jako oficjalną walutę.

13.9. NORWEGIA - Będąca w opozycji Partia Pracy wygrała wybory do norweskiego jednoizbowego parlamentu, Stortingu, zdobywając 26,3 proc. głosów. Premierem został jej lider Jonad Gahr Store.

19.9. ROSJA - Rządząca partia Jedna Rosja zdobyła niemal 50 proc. głosów w wyborach do niższej izby parlamentu, Dumy Państwowej. Sposób organizacji wyborów w Rosji, w tym represji wobec opozycji i mediów, skrytykowały m.in. USA i UE.

20.9. KANADA - W wyborach do Izby Gmin wygrała Partia Liberalna, nie uzyskując większości, a jej lider, Justin Trudeau, został po raz trzeci premierem.

25.9. ISLANDIA - Po wyborach parlamentarnych rządząca prawicowo-lewicowa koalicja premier Katrin Jakobsdottir zachowała większość w jednoizbowym parlamencie.

26.9. NIEMCY - Socjaldemokraci z SPD wygrali wybory do Bundestagu, zdobywając 25,7 proc. głosów i wyprzedzając nieznacznie CDU/CSU z 24,1 proc. Dla chadeków był to najsłabszy wynik w historii.

PAŹDZIERNIK

1.10. ZEA - Otworzono przełożoną o rok z powodu pandemii Wystawę Światową Expo 2020 w Dubaju.

3.10. ŚWIAT - Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ) opublikowało niemal 12 milionów dokumentów dotyczących ukrytych majątków, unikania opodatkowania oraz prania brudnych pieniędzy przez bogate i wpływowe osoby na świecie znanych jako Pandora Papers. Wśród ujawnionych nazwisk znalazł się m.in. premier Czech Andrej Babisz i król Jordanii Abdullah II.

7.10. WHO - Światowa Organizacja Zdrowia zatwierdziła pierwszą na świecie szczepionkę przeciw malarii, Mosquirix.

8.10. NORWEGIA - Dziennikarze Maria Ressa i Dmitrij Muratow zostali laureatami Pokojowej Nagrody Nobla 2021.

9.10. AUSTRIA - Sebastian Kurz złożył rezygnację z funkcji kanclerza z powodu rozpoczętego przeciwko niemu śledztwa prokuratury o korupcję, przekupstwo i malwersację.

24.10. UZBEKISTAN - W wyborach prezydenckich zwyciężył urzędujący szef państwa Szawkat Mirzijojew.

25.10. SUDAN - Doszło do wojskowego zamachu stanu. Aresztowanego premiera Abdallę Hamdoka uwolniono i przywrócono na stanowisko 21 listopada.

31.10. JAPONIA - Rządząca Japonią koalicja Partii Liberalno-Demokratycznej (LDP) i konserwatywnej partii Komeito zachowała większość w Izbie Reprezentantów, zdobywając 2/3 mandatów w wyborach.

LISTOPAD

1.11. ŚWIAT - Pandemia Covid-19 pochłonęła ponad 5 milionów ofiar. Niemal połowa z nich zmarła w USA, państwach Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Brazylii.

3.1. WHO - Światowa Organizacja Zdrowia awaryjnie dopuściła do użytku indyjską szczepionkę przeciw Covid-19 Covaxin.

13.11. WIELKA BRYTANIA - 200 państw uczestniczących w ONZ-owskiej konferencji klimatycznej COP26 w Glasgow zawarło porozumienie, którego celem jest powstrzymanie zmian klimatu. Wbrew wcześniejszym oczekiwaniom uwzględnia ono zaledwie "stopniowe wycofywanie" się z energii węglowej, 30-proc. redukcję emisji metanu do 2030 r., plany wstrzymania wylesiania do 2030 r. oraz zwiększone wsparcie finansowe dla krajów rozwijających się.

15.11. UE - Ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej przyjęli w Brukseli nowe kryteria dotyczące sankcji wobec Białorusi w związku z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej.

15.11. ARGENTYNA - Peronistowski centrolewicowy Front Wszystkich (Frente de Todos) prezydenta Alberto Fernandeza przegrał wybory do parlamentu. Wygrało ugrupowanie wielkiej opozycyjnej koalicji Razem dla Zmiany (Juntos por el Cambio).

15.11. BUŁGARIA - Centrowa partia "Kontynuujemy Zmiany" wygrała trzecie w ciągu roku wybory parlamentarne. Miesiąc później współprzewodniczący tej partii Kirił Petkow został premierem.

21.11. BUŁGARIA - 58-letni urzędujący prezydent Rumen Radew wygrał drugą turę wyborów prezydenckich.

24.11. RPA - Pierwsze zgłoszenie do Światowej Organizacji Zdrowia zakażenia wywołanego nowym wariantem koronawirusa, nazwanym później Omikron.

24.11. NIEMCY - Trzy partie: socjaldemokratyczna SPD, Zieloni i liberalna FDP ogłosiły umowę koalicyjną nowego rządu.

24.11. SZWECJA - Dotychczasowa minister finansów Magdalena Andersson z Partii Robotniczej - Socjaldemokraci jako pierwsza kobieta w historii kraju objęła stanowisko premiera.

25.11. WIELKA BRYTANIA została czwartym krajem, który przekroczył 10 milionów przypadków Covid-19, po Stanach Zjednoczonych, Indiach i Brazylii.

25.11. UE - Europejska Agencja Leków (EMA) zaleciła zatwierdzenie szczepionki Pfizer-BioNTech przeciwko Covid-19 dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat.

28.11. CZECHY - Petr Fiala został mianowany premierem nowego rządu.

30.11. BARBADOS - Karaibska wyspa wypowiedziała przysięgę wierności brytyjskiej królowej Elżbiecie II i zerwała unię personalną z Wielką Brytanią, po raz pierwszy w historii ogłaszając się republiką.

GRUDZIEŃ

6.12. USA - Biały Dom ogłosił dyplomatyczny bojkot zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie ze względu na ludobójstwo w Sinciangu. Do bojkotu przyłączyła się później Kanada, Wielka Brytania i Australia.

6.12. USA stały się pierwszym krajem, w którym zarejestrowano ponad 50 milionów przypadków zakażenia koronawirusem.

8.12. NIEMCY - Bundestag wybrał Olafa Scholza z SPD na nowego kanclerza Niemiec.

9.12. USA - Odbył się zorganizowany przez administrację prezydenta Joe Bidena wirtualny Szczyt dla Demokracji z udziałem 111 przywódców w tym prezydenta RP Andrzeja Dudy.

10.12. WIELKA BRYTANIA - Brytyjski sąd uchylił decyzję o odmowie ekstradycji założyciela portalu WikiLeaks Juliana Assange'a do USA, gdzie jest on poszukiwany w związku z publikacją tajnych dokumentów; nie kończy to jeszcze postępowania ekstradycyjnego.

12.12. ROSJA piątym krajem na świecie, w którym potwierdzono ponad 10 milionów infekcji SARS-CoV-2, po USA, Indiach, Brazylii i Wielkiej Brytanii.

19.12. HONGKONG - Propekińscy lojaliści zdominowali wybory parlamentarne zorganizowane według nowej ordynacji, która praktycznie wyklucza udział opozycji demokratycznej.

20.l2. UE - Trzy dni po zatwierdzeniu przez WHO, Komisja Europejska dopuściła do obrotu w UE piątą szczepionkę przeciwko Covid-19: preparat białkowy Novavax.

20.12. CHILE - Kandydat postępowej lewicy Gabriel Boric wygrał wybory prezydenckie.

22.12. IZRAEL - Premier Izraela Naftali Benet ogłosił, że jako pierwsi na świecie wszyscy Izraelczycy w wieku powyżej 60 lat, personel medyczny oraz osoby z obniżoną odpornością, będą mieli prawo do czwartej dawki szczepionki przeciwko Covid-19.

25.12. GUJANA FRANCUSKA - Wystrzelono rakietę, która wyniosła na orbitę Kosmiczy Teleskop Jamesa Webba. Urządzenie ma być następcą teleskopu Hubble'a. Projekt, który współtworzą naukowcy z USA, Europy i Kanady jest jedną z najambitniejszych misji kosmicznych w dziejach.