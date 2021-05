Rok konfliktu Pekin-Canberra. Czy Chiny przestrzeliły?

Od niemal roku trwa konflikt polityczno-handlowy między Australią i Chinami. Można pokusić się już o pierwsze próby podsumowania jego skutków dla australijskiego eksportu, polityki bezpieczeństwa czy stosunków Canberra-Pekin? Lekcje z tego starcia powinni wyciągać sojusznicy Waszyngtonu w świecie, gdzie Państwo Środka ma coraz więcej do powiedzenia.

Australijski eksport - tajemnica odporności

Australia nie zmienia polityki

Lekcje z Antypodów

Abstrahując od motywów w polityce wewnętrznej, kalkulacja Xi Jinpinga wyglądała prawdopodobnie następująco: zagrożona utratą rynku zbytu i przerażona gospodarczą katastrofą Australia przestanie krytykować Pekin oraz osłabi więzy w polityce bezpieczeństwa z USA. Sprawdźmy po kolei, czy takie założenia się sprawdziły.Wedle najnowszych danych australijskiego urzędu statystycznego, porównujących marzec 2020 z marcem 2021, australijski wywóz wzrósł o 2 proc. Podobnie stabilne dane napłynęły wcześniej za luty. W marcu 2021 r. najszybciej rósł eksport rud metali (o 40 proc.) oraz zbóż (85 proc.). Najsilniej spadła podaż na złoto (o prawie połowę), węgiel i gaz ziemny (o prawie jedną trzecią).Całościowy eksport do Chin wzrósł w marcu tego roku o 17 proc., napędzany eksportem rud metali oraz włókna tekstylnego. Eksport samej rudy żelaza wzrósł licząc w tonach o 11 proc. Choć dla niektórych sektorów polityka chińska miała więc dotkliwe skutki, nie spowodowała jednak załamania gospodarki.Wydaje się, że strona chińska wprowadzała kolejne cła i ograniczenia od kwietnia do października 2020 r., licząc się z kryzysem światowym wywołanym pandemią. Tymczasem, mimo dotkliwego załamania w zeszłym roku, ceny wielu produktów na rynkach światowych wystrzeliły w górę. Napędzała je prognoza szybkiego popandemicznego odbicia oraz duża ilość wolnego kapitału, masowo dostarczanego na rynki przez rządy dzięki programom pomocowym oraz przez banki centralne w postaci tanich kredytów.Wedle portalu statista.com średnie ceny rudy żelaza podwoiły się między lutym 2020 r. a lutym 2021 r., zaś ceny jęczmienia wedle firmy konsultingowej Fred powróciły do lokalnych szczytów z 2019 r. To co Australijczycy mogli więc stracić na ilości sprzedawanych dóbr, odzyskali dzięki rosnącej ich wartości.Drugim czynnikiem ograniczającym wpływ chińskiej polityki na australijski eksport było rosnące zapotrzebowanie samych Chin na surowce. W przypadku wielu produktów, jak miedź, jęczmień czy węgiel, łatwo mogli zastąpić towar pochodzący z Antypodów dostawami z innych źródeł.Jeśli chodzi o rudę żelaza, od której zależnych jest wiele gałęzi chińskiego przemysłu, nie było to jednak możliwe. Ponieważ w ostatnim roku znacznie ucierpiała produkcja rudy w Brazylii, Chińczycy byli niejako skazani na zakupy w Australii.Dobra koniunktura na surowce spowodowała też, że firmy z Antypodów znalazły innych kupców. Jak przekonywał niedawno australijski minister handlu parlamentarzystów w Canberrze, choć eksport węgla do Chin spadł w ostatnim kwartale 2020 r. aż o 83 proc. (w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r.), to silne zapotrzebowanie ze strony Japonii i Indii sprawiło, że wartość eksportu tego produktu ogółem spadła „jedynie” o 8 proc.Nie wszystkie sektory poradziły sobie równie dobrze. Choć wydaje się, że producenci jęczmienia, rudy miedzi i żelaza wyszli obronną ręką, to zdaniem agencji Fitch wytwórcy wina czy hodowcy homarów odnotowują poważne straty. Wielu z nich grozi bankructwo.Być może ich gniew będzie miał jeszcze swoje poważne skutki społeczne i polityczne. Na razie jednak wypowiedzi przywódców producenckich stowarzyszeń sugerują, że pojmują trudną sytuację swoich branż jako cenę za zachowanie australijskiej suwerenności.Przy stosunkowo niewielkich kosztach gospodarczych i ograniczonych stratach politycznych po stronie Australii, chińska taktyka odniosła skutki odmienne od oczekiwanych. Przyparci do muru Australijczycy zamiast rozluźnić więzi w polityce bezpieczeństwa z USA, jeszcze bardziej je zacieśnili. Floty tych państw ćwiczyły wspólnie na przykład podczas manewrów Malabar, a pierwszy kwartał 2021 r. przyniósł pierwszy w historii szczyt przywódców Quadu, czyli Australii, Indii, Japonii i USA. Chińskie obawy przed przekształceniem tego do niedawna luźnego dialogu w dziedzinie bezpieczeństwa w bardziej stabilne partnerstwo, a w przyszłości być może w rodzaj sojuszu, nabrały niespodziewanie realnych kształtów.Stolica australijskiej konfederacji nie zamierza też ustępować Pekinowi w stosunkach dwustronnych. Dla przykładu, na mocy uchwalonego w zeszłym roku prawa pod koniec kwietnia rząd w Canberrze zdecydował się unieważnić układy podpisane z Pekinem przez Victorię, stan ze stolicą w Melbourne. Na ich podstawie regionalne władze miały ułatwiać na swoim terenie przeprowadzanie projektów w ramach sztandarowej chińskiej inicjatywy Pasa i Szlaku (BRI), a Państwo Środka zobowiązywało się umożliwić firmom australijskim udział w projektach BRI w innych miejscach globu. Podobny los spotkał umowy Victorii z Iranem i Syrią.Dodatkowym aspektem konfliktu między Canberrą a Pekinem są wewnątrzaustralijskie podziały. Konserwatywny rząd centralny w imię bezpieczeństwa narodowego nadepnął na odcisk labourzystowskiemu premierowi Victorii, Danielowi Andrewsowi.Część australijskiej lewicy uważa, że współpracę z Chinami należy kontynuować, nawet za cenę zmiany polityki bezpieczeństwa. Dla przykładu, poprzedni laburzystowski premier Kevin Rudd, zawiesił przed dekadą udział Australii w Quadzie. Obecnie sprawy zaszły tak daleko, że nawet w wyniku zmiany władzy w Canberrze i dojścia do władzy lewicowej opozycji, trudno sobie wyobrazić prochiński zwrot.Konfliktowi chińsko-australijskiemu powinni się uważnie przyglądać sojusznicy Waszyngtonu, także europejscy sojusznicy w NATO, w tym Polska. W ciągu ostatniego roku dowiedzieliśmy się, że Chiny mogą wykorzystywać dostęp do swojego rynku jako swoistą broń. Trudno więc bronić tezy, że w przypadku stosunków z Państwem Środka można rozdzielać kwestie handlowe i polityki bezpieczeństwa. Wbrew układom międzynarodowym Pekin może użyć faktycznych sankcji handlowych, by osiągnąć swoje cele polityczne.Konflikt australijsko-chiński pokazał, jak ważna jest odporność społeczna na presję z zewnątrz. Handlowej broni użyto wobec Australii w sytuacji, która wyglądała na wymarzoną do osiągnięcia celów politycznych: spodziewanego załamania gospodarczego wywołanego pandemią. Cła i bariery administracyjne miały zmusić do uległości rząd, by ten ugiął się pod naciskiem własnej opinii publicznej i biznesu. Australijska klasa polityczna oraz przedsiębiorcy okazali się na razie odporni na chińską politykę. Zdaniem Dana Tehana, ministra handlu, ważna była stała komunikacja z biznesem, w tym dzielenie się z jego przedstawicielami perspektywami rozwoju sytuacji rynkowej w Chinach.Po trzecie, kluczowe są sojusze. Na razie Australijczycy wychodzą z tego konfliktu znacznie mniej stratni niż można było jeszcze rok temu sądzić. Zapewne nieprzypadkowo istotną część australijskich surowców, które w innym wypadku trafiłyby do Chin, zakupiły Indie, Japonia czy Korea Południowa, skądinąd sojusznicy bądź partnerzy Waszyngtonu. Wreszcie australijski przykład wskazuje, jak ważnym wymogiem chwili w niestabilnym geopolitycznie świecie jest dywersyfikacja, zarówno dostawców, jak i rynków zbytu.Te lekcje powinniśmy zapamiętać także wtedy, jeśli chiński odpowiednik odbierze w końcu telefon od australijskiego ministra handlu międzynarodowego, a stosunki między państwami wrócą do normy.