Rosja: 1 lipca głosowanie nad zmianami w konstytucji, które mogą przedłużyć rządy Putina

Ogólnokrajowe głosowanie w sprawie poprawek do konstytucji Rosji, które umożliwią Władimirowi Putinowi pozostanie na Kremlu do 2036 roku, odbędzie się 1 lipca br. O nowym terminie poinformował w poniedziałek osobiście Putin.

O dacie głosowania Putin poinformował na naradzie z grupą roboczą, która przygotowywała poprawki do konstytucji. Propozycję głosowania 1 lipca wysunęła szefowa Centralnej Komisji Wyborczej (CKW) Ełła Pamfiłowa.

Naczelna lekarz sanitarna Rosji Anna Popowa oceniła, że sytuacja epidemiczna pozwala na ten termin. Uznała, że głosowanie w tym terminie będzie bezpieczne.

Pamfiłowa zaproponowała także, by organizować głosowanie w ciągu sześciu dni przed 1 lipca. "Ogółem proponujemy, by nasi obywatele, potencjalni uczestnicy głosowania, mieli możliwość oddania głosu wtedy, gdy będzie to dla nich najwygodniejsze" - powiedziała. Wyraziła przekonanie, że siedem dni przeznaczonych na głosowanie pozwoli na "zminimalizowanie kontaktów i sprowadzenie praktycznie do zera ryzyka zakażenia w czasie głosowania".

Szefowa CKW zapewniła, że głosowaniu będzie towarzyszyć kontrola społeczna, którą nazwała "totalną".

1 lipca, który przypada w środę, będzie dniem wolnym od pracy - zapowiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Głosowanie nad zmianami w konstytucji miało odbyć się 22 kwietnia, ale odłożono je ze względu na pandemię koronawirusa.

Jeśli zmiany w konstytucji zostaną przyjęte, Putin będzie mógł ubiegać się o kolejne dwie kadencje prezydenckie po wygaśnięciu obecnej w 2024 roku. Kadencja prezydenta w Rosji trwa sześć lat.

Z Moskwy Anna Wróbel