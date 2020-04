Rosja: 1358 mandatów wypisano w jeden dzień za łamanie izolacji w Moskwie

Policja w Moskwie w ciągu jednego dnia - 11 kwietnia - sporządziła 1358 protokołów o naruszeniu zasad izolacji wobec osób, które zbierały się w grupach bądź przebywały poza domem bez konkretnego powodu - powiadomił w niedzielę stołeczny sztab kryzysowy.

Prócz grzywien dla obywateli policja nakazała także ukaranie 18 sklepów za to, że nie wykonały oznakowań ułatwiających klientom zachowanie odpowiedniej odległości podczas zakupów.

Ponadto ukarano 30 osób, które są zakażone koronawirusem i mimo to złamały obowiązkową kwarantannę.

Liczba zakażeń koronawirusem w stolicy Rosji sięgnęła w niedzielę 10 158, co stanowi ponad 64 proc. ogółu infekcji w Rosji (15 770 przypadków). Zmarło w Moskwie 72 pacjentów (a łącznie w całej Rosji - 130).

Od końca marca w Moskwie mieszkańcy zobowiązani są do przestrzegania zasad samoizolacji. Wychodzić z domu można tylko w niezbędnych przypadkach, w tym do pracy, najbliższego sklepu czy apteki, czy z psem na spacer. Władze stolicy zadecydowały o zaostrzeniu kontroli i w przyszłym tygodniu wprowadzą system elektronicznych przepustek. Najpierw przepustki będą niezbędne do przemieszczania się po mieście samochodem bądź środkami transportu publicznego.

Przedstawicielka Światowej Organizacja Zdrowia (WHO) Melita Vujnović powiedziała w niedzielę, że obecny szybki wzrost zachorowań na Covid-19 w Moskwie związany jest z nieprzestrzeganiem zasad ostrożności w ciągu ostatnich 10 dni. Jak poinformowały władze w niedzielę, w ciągu jednej doby odnotowano w Moskwie 1306 nowych zakażeń.

Z Moskwy Anna Wróbel