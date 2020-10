Rosja: 16 319 nowych zakażeń koronawirusem, najwięcej od początku pandemii

W Rosji odnotowano w ciągu ostatniej doby 16 319 zakażeń koronawirusem - podał we wtorek sztab rządowy. Jest to najwyższy dobowy przyrost infekcji od początku pandemii. Zmarło 269 osób. Ogólna liczba zakażeń wynosi teraz 1 431 635, a zgonów - 24 635.

Najwięcej nowych infekcji odnotowano w Moskwie - 4999. W Petersburgu, drugiej co do wielkości metropolii Rosji, zarejestrowano 695 zakażeń, najwięcej od początku pandemii.

Mimo rekordowo wysokich wskaźników nowych infekcji władze Rosji nie planują lockdownu; nie powtórzy się sytuacja z wiosny, gdy w kraju wprowadzono tygodnie wolne od pracy - podał w środę portal RBK, powołując się na źródła wśród wysokich rangą urzędników. Nawet w Moskwie, gdzie przyrost zakażeń jest najwyższy, władze wprowadzają ograniczenia "w powolnym tempie" i o "miękkim" charakterze - podkreślił jeden z zastępców mera Siergieja Sobianina, Władimir Jefimow. Zapewnił on, że system ochrony zdrowia w stolicy wciąż ma jeszcze rezerwy i wystarczającą liczbę łóżek szpitalnych.

Ostrzejsze ograniczenia wprowadza przyległy obwód moskiewski. Od środy przestaną w tym regionie działać muzea i zamknięte zostaną wystawy, a imprezy masowe będą zakazane. Gubernator Andriej Worobiow zapowiedział zakaz organizowania imprez sportowych z udziałem widzów. Władze Petersburga zamierzają skrócić godziny pracy restauracji: lokale będą mogły działać tylko do godz. 23. Oficjalnie jeszcze tych ograniczeń nie ogłoszono, ale według mediów wejdą one w życie od 26 października.

Minister zdrowia Michaił Muraszko zaapelował w środę do obywateli, by ograniczali kontakty społeczne i przestrzegali zasad profilaktyki, aby w ten sposób zyskać na czasie, zanim rozpoczną się szczepienia przy użyciu opracowanych w Rosji preparatów. "Wszyscy czekają teraz na masowe szczepienia i to jest jeden z elementów, dzięki którym możemy zwyciężyć" epidemię - powiedział minister.

Do końca października wyprodukowanych zostanie 300 tysięcy dawek szczepionki Sputnik V. W grudniu produkcja wzrośnie pięciokrotnie - do 1,5 mln dawek - zapowiedział w środę minister handlu Denis Manturow.

Według prognozy moskiewskiego Uniwersytetu Ekonomicznego im. Plechanowa tempo przyrostu zakażeń zacznie spadać w Rosji na początku listopada. Eksperci zastrzegli, że chodzi o to, by było ono takie samo, jak tempo wzrostu liczby testów.

Z Moskwy Anna Wróbel